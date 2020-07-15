爸爸手臂上刺著兩歲兒子的畫像 原因超級有洋蔥

手臂上剌著去年過世的兩歲兒子畫像，「這樣會時時提醒我，把孩子還給我的時間拿去幫助別人」叢爸爸表示。

成大醫院今天舉辦器官捐贈宣導活動，家住在新北市的叢爸爸，特別南下擔任活動志工，而他到在右手臂的兒子畫像很引人注意。

手臂上除了有孩子天真可愛的笑容，還有出生及過世的日子，算一算還不滿兩歲，但是卻留給父母一輩子的想念。

叢爸爸的獨子是唐氏症兒，出生後心臟就不好，去年因為心臟病引發多重器官衰竭過世，因為器官都損壞無法捐贈，爸爸媽媽決定將他一對閃亮的眼睛捐贈出來，作為孩子曾經活過的紀念。

而叢爸爸在孩子過世後，認為孩子雖然一出生就有病，但是一路上受到很多人的幫助，如今孩子走了，等於是把他原本要陪伴孩子的時間還給他，所以他要把這些時間再回饋給社會，陪伴其他的孩子成長，把孩子的畫像刺在手臂上，就是提醒自己，時時刻刻記得要有回饋的心。

現場不少家長帶著小朋友來了解器官捐贈意涵，在經由社工師解說後現場簽署同意書，其中一位媽媽表示自己多年前就已簽署器官捐贈同意書，今天特地帶11歲、8歲與3歲兒子到場響應簽卡活動，協助兒子們現場完成器官捐贈同意書簽署，媽媽表示器官捐贈可以延續別人的生命，非常有意義。

另外一位家長帶著就讀小學五年級的女兒前來，媽媽率先完成器官捐贈同意簽署，女兒在聽完社工師與媽媽的解說之後也願意以行動支持器官捐贈，在家長的協助之下完成同意書簽署，小朋友表示：「器官捐贈很有愛心，可以幫助器官衰竭的病人」，