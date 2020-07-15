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新北推微型旅遊 媒合人民團體訪山林秘境

中央社 / 新北15日電

新北市政府振興後疫情經濟，今天結合22家旅遊業者為300家人民團體量身訂做微型旅遊路線，結合新北市的山水美景，規劃118條精闢旅遊路線，盼望人民團體帶動觀光旅遊產業。

新北市政府社會局與觀光旅遊局舉辦「微型旅展」今天在市府大禮堂舉行，動員人民團體認購22家旅行業者推出的遊程，號召市民響應在地探索深度旅遊，以新角度認識新北市。

新北市政府指出，協會或社團常辦旅遊、觀摩、研習，因此，從中媒合可以達到政府、觀光產業、人民團體三贏的目標。

旅遊業者到場行銷石碇山城、淡蘭古道、汪汪地瓜園、螢火蟲書屋等。新北市長侯友宜在會後還到襪子娃娃等攤位加油打氣。

侯友宜接受聯訪時表示，他在新北市服務10年，還有許多山林秘境好景沒有到過，他也將利用振興經濟三倍券與家人一起在新北消費。旅遊業者願意配合各種遊程及優惠的食宿，規劃人民團體舒服的旅遊樂趣。

新北市中醫師公會已規劃由中醫師前往淡蘭古道探訪並辦理義診，新北市國際蘭馨交流協會將組成種子踩線團，新北市土城廠商協進會原本要去南投旅遊，也改成在新北在地消費。

侯友宜 中醫

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