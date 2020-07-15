前攝影官稱低薪超時工作 柯文哲：要查就查

台北市長柯文哲前攝影官潘俊霖在臉書貼文，稱自己被民眾黨用低薪羞辱、超時工作等。柯文哲今天表示，潘俊霖工作認真，但志工沒有限定工作時間，「要查就去查」。

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲上午出席「2020來台北一起GO」正式啟動記者會，接受媒體聯訪時，做上述表示。

潘俊霖從柯文哲在2014年競選台北市長起，就擔任柯文哲的攝影官，2014年底柯文哲就職後，潘則任文化基金會專員。不過，他從柯文哲第二任期後，改到台灣民眾黨任職。潘俊霖日前離職，並在臉書貼文稱自己被霸凌、用低薪羞辱、超時工作，還有被網軍抹黑等不合理對待。

民進黨市議員許淑華則批評柯文哲是慣老闆，並發文給勞動局，要求針對超時加班、雇主沒給加班費等事情進行調查，一週內公布調查結果。

許淑華今天接受媒體聯訪時表示，攝影官相當辛苦，薪水至少都要新台幣5萬元以上，怎會用3萬多元打發一個人，這是變相羞辱，所以自己直接舉發這件事情，希望台北市勞動局一週內要提出調查報告，針對有無剝削勞工或是不公平待遇，包括加班費、應休假未休等情形，是否應有所作為。

柯文哲聽到許淑華罵他慣老闆，僅回應「我佛慈悲、阿彌陀佛」，並表示潘俊霖工作很認真，以前是志工，但志工沒有限定工作時間，「所以我也不曉得，要查就去查」。

柯文哲表示，潘俊霖雖然職缺掛在文化基金會，但假日算是志工行程。

勞動局表示，已主動聯繫與告知當事人，若有勞動權益受損等，可向勞動局提出申訴，勞動局也會進行勞檢，確保勞動權益。