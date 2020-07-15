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圓仔妹頭好壯壯 15分鐘把母奶喝光光

中央社 / 台北15日電

台北市動物園大貓熊寶寶出生至今，每天睡飽吃、吃飽睡，約15分鐘就把一餐的母奶喝光光，有趣的是，保育員在圓仔妹飽餐後，都要幫忙打嗝，與照顧新生小嬰兒無二致。

動物園發言人曹先紹表示，圓仔妹6月28日呱呱落地，至今已17日齡，除了大貓熊的色斑特徵如黑眼圈等逐漸浮現，也是個每天吃飽睡、睡飽吃的健康寶寶，目前一天要喝到151.6公克的母奶，平均一天吃5、6次。

曹先紹說，圓仔妹的胃口很好，每餐約喝15分鐘，就能將母奶喝光光。不過，就像人類的新生小嬰兒一樣，圓仔妹在喝奶時，奶瓶與頭部的傾斜高度必須維持一直線，才能避免吸入過多空氣，引發脹氣或腸胃不適。

曹先紹笑說，人通常在吃飽後，因身體大部分血液集中到消化器官，會因此感到昏沉，圓仔妹也不例外，每次喝完奶後，眼皮就會一直往下掉，保育員這時就要扮演起大貓熊媽媽角色，用濕棉球幫圓仔妹擦澡，就像大貓熊媽媽用舌頭幫寶寶全身舔舐乾淨一般。

他表示，擦拭的動作跟輕拍打嗝有異曲同工效果，能讓累積在寶寶食道或胃裡空氣排出。

此外，保育員還會花10至15分鐘左右時間輕輕幫圓仔妹翻轉、按摩身體，模擬大貓熊媽媽照顧幼仔時可能會用的各種姿勢，包括「倒頭栽」方式，同時讓寶寶習慣將來回到媽媽身邊，會遇到的各種場景。

圓仔 貓熊

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