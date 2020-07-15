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影／台中文山焚化廠汰舊換新 地方反對新爐清潔隊支持

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局今天舉辦興建營運移轉案公廳會，與會的台中市環保局工會理事長、清潔隊員李春霖說，清潔隊員支持汰舊換新，高喊「還我正常工作，還我清淨空氣！我們不要排隊！」。記者趙容萱／攝影
台中市環保局今天舉辦興建營運移轉案公廳會，與會的台中市環保局工會理事長、清潔隊員李春霖說，清潔隊員支持汰舊換新，高喊「還我正常工作，還我清淨空氣！我們不要排隊！」。記者趙容萱／攝影

台中市環保局今天為文山焚化廠汰舊換新，今天在廠區內舉辦興建營運移轉案公廳會，與會民代、民眾抗議文山焚化廠影響民眾健康，還要新建焚化爐，像「渣男渣了廿多年，現在說會對你好，你相信嗎？」盼另尋地點興建；與會的環保局清潔隊員支持汰舊換新，高喊「還我正常工作，還我清淨空氣！我們不要排隊！」

台中市環保局環境設施大隊長劉俊迪說，今年台中沒有處理外縣市垃圾，三座焚化廠垃圾處理量每天80噸，隨著焚化廠老舊，處理量愈來愈大，文山焚化廠汰舊換新對市民垃圾收運服務，產業發展都有幫助。是否另找地點？這是未來的選項，但現在有迫在眉梢，不得不處理去化垃圾量的壓力，盼市民支持。

台中市議員何文海說，他還原台中市前市長林柏榕在1995承諾「絕不會在文山地區興建第二座焚化爐」，沒想到如今承諾被打破；且30年前環評時，南屯有7萬人，如今成長到18萬人，難道不能找一處對居民影響最小的地區來做嗎？他代表地方發聲，堅決反對。

當地里長文山里里長何中信說，文山焚化廠營運25年，影響居民健康甚鉅，他認為，要做新的？「舊的一定要拆掉才能做」。居民反映，文山焚化廠造成嚴重汙染，就像「渣男渣了廿多年，現在說會對你好，你相信嗎？」

台中市議員張耀中說，問題出在民眾對文山焚化廠排放汙染有很大疑慮，建議市府先排除民眾疑慮再說。

台中市議員陳淑華說，前市長林佳龍曾編十億升級現有三座爐體，但如今市府要新建焚化爐，且不公開、不透明，地方怎麼能接受？她認為，要重啟環評，並從就舊有的爐體升級。

台中市環保局工會理事長、清潔隊員李春霖說，文山焚化爐老舊，清潔車進廠排隊三、四小時都是正常的，造成清潔隊員超時負擔，也無法準時服務民眾，完成收運，造成民眾困擾，清潔隊員支持文山焚化爐汰舊換新，「還我正常工作，還我清淨空氣！我們不要排隊！」

台中市環保局環境設施大隊長劉俊迪說，市府通盤考量用最短時間減少垃圾處理量擴大，唯有從文山焚化廠汰舊換新做起，文山焚化廠有足夠空間可以興建新焚化爐組，提升焚化量。市府曾做內部民調，八成民眾支持環保局汰舊換新。

台中市環保局今天舉辦興建營運移轉案公廳會，台中市議員何文海說，前市長林柏榕承諾絕不會興建第二座，沒想到如今承諾被打破，如今南屯成長到18萬人，他代表地方發聲，堅決反對。記者趙容萱／攝影
台中市環保局今天舉辦興建營運移轉案公廳會，台中市議員何文海說，前市長林柏榕承諾絕不會興建第二座，沒想到如今承諾被打破，如今南屯成長到18萬人，他代表地方發聲，堅決反對。記者趙容萱／攝影

台中市 焚化爐 清潔隊員

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