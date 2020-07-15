聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

Youtuber聖結石今天於臉書透露，他承租台北市的房子，但家中的吸塵器突然燒起來，整棟大樓竟沒有滅火器，後來在B1找到才把火撲滅，大家受到驚嚇；對此，台北市捷運局指出，該民眾是承租蘆洲聯開宅，但大樓管委會、建商尚未點交消防設備，導致過期的滅火器全數集中地下室，喊冤「我們也是受害者」。

此外，台北市捷運局表示，待火場鑑定結束後，針對被燒毀受損的屋內設施，會要求承租戶限期恢復原狀，若遲遲未改善，可終止雙方契約。

聖結石於臉書發文透露，他向台北市政府租的屋子發生火災，起火原因出在吸塵器在未使用、未插電的狀況下自燃，接著火勢順著紗窗延燒了起來，他租的房子在20樓，卻找不到任何滅火器，直到了B1才找到。

台北市捷運局指出，該民眾承租蘆洲聯開宅「希望城市」，總計1033戶，在2017年交屋後，北市府分回500餘戶，並提供出租，該民眾也近期才承租。

針對案情經過，台北市捷運局表示，該民眾於昨晚回報，指在陽台使用吸塵器，卻突然自燃，燒到一些落地紗窗，但大樓梯廳的消防箱，卻找不到滅火器。

為何滅火器擺在地下室？台北市捷運局指出，當初大樓完工後，先點交專有部分，至於包括消防設備在內的公共設施，要等成立管委會，再去跟建商點交，該大樓已成立管委會，卻遲未跟建商移交。

台北市捷運局又說，消防單位在今年6月10日檢查時，又發現該大樓的滅火器全部過期，要求8月9日改善完成，所以建商先把全部滅火器集中於地下室。

台北市捷運局表示，目前處於過渡期，導致民眾無法第一時間找到滅火器，「我們也是受害者，市府跟承租人都是」，且市府也僅是管委會成員，沒有主導權，日前管委會也決議，將委託專業公司協助點交公設。

至於被燒毀的屋內設施，台北市捷運局指出，畢竟仍屬於市府資產，會要求承租戶恢復原狀，通常限期1個月內完成，若遲遲未改善，可終止雙方契約。