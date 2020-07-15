台中購物節多筆買房婚宴鉅額登録 拚經濟喜上加喜

「2020台中購物節」7月1日起跑，累積發票登錄逾5億元，市府分析APP後台資料，發現當中不乏「鉅額」商品消費記錄，其中包括買房6筆、買車15筆，10萬以上百貨消費也有15筆，還有婚宴的發票紀錄。

經發局說明，購物節活動期間，民眾在登記營業地點為台中市的店家消費，取得統一發票或活動合作店家收據，登錄發票累計滿500元即可獲得一組抽獎序號，活動設定大筆金額消費單次最高上限可得600組抽獎號碼，相較去年300組，大幅放寬。

經發局長張峯源提到，台中購物節為方便民眾各種消費模式，發票憑證認列雲端載具、掃瞄電子發票、手動輸入傳統發票、手動登錄收據等共4種，民眾若購買房子、車子等大筆消費，可利用手動輸入功能登錄發票。

此外，經發局提醒，活動辦法明訂免用統一發票的收據須標明購買品項及日期，蓋有發票章或相關認證章，各式發票皆需存留，以便日後中獎兌換。