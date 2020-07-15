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三倍券上路首日 北高領取順暢4都超商網路壅塞

中央社 / 台北15日綜合報導

超商今天開始發放振興三倍券，但因網路壅塞，作業機台連線不易，六都中僅北高兩市堪稱順暢，其他四都多少有領券時間拖延的問題，超商人員也請趕時間或不耐久候的人改天再領。

台北市四大超商領券過程順暢，即使需要等候，時間也不長，1分鐘至2分鐘內就可完成領券手續。

全家超商人員說，可能因民眾有領取口罩經驗，領券作業駕輕就熟；統一超商人員則表示，民眾可把握「晚鳥優惠」，晚點領券可享咖啡半價或買一送一等。

新北市超商排隊人潮未如預期，但上午9時許開始出現網路壅塞，造成作業機台不易連線，必須待倒數時間歸零後，等候機會進入系統。

桃園市民陳先生表示，看重超商便利才選擇在超商預約，且刻意選在上午10時許領取，沒想到作業機台連線速度慢，好不容易拿到小白單再到櫃檯時，又花時間等待，讓他覺得一點都不便利。

桃園另一家超商作業機台前同樣出現排隊人潮，桃園市上班族董小姐一看到就轉身離開，她說，各種措施首日作業似乎會大塞車，反正她不急，超商晚上10時前都能領，再利用空檔到超商領取就行。

台中市多家超商也有排隊人潮，但上午10時網路一度壅塞，無法領券，許多人擠在機台前，有人當下決定放棄排隊改天再領。

台中一家超商業者說，剛開放領取時很順暢，但上午近10時系統突然當機，總公司通知系統暫時維護；預估中午及晚上6時後將會湧入領券人潮。

「恭喜恭喜，連上線了」，台南一名中年男子在超商機台前領小白單，連按10多次，花了5分鐘才上線，終於順利到櫃檯兌換三倍券，這名男子說，上線領券首日，網路勢必塞車，這也是沒辦法的事。

受到熱帶性低氣壓影響，台南上午偶有雨勢，但上午9時前超商就已出現排隊隊伍，雖不如搶購口罩人潮，但人數還是不少；中西區一家超商店長知道上線速度不快，趕緊公開喊話，趕時間的、不耐久候的，請不要排隊改天再來。

高雄市多家超商一早加派人手因應領券，超商店員表示，期間一度因人潮較多造成作業緩慢，但過程順利。因為有口罩預購及領取的經驗，又有調度人手支援，領券順暢。

超商 口罩

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