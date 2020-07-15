300社團挺新北微型旅展 侯友宜：在地旅遊卡實在

新北市社會局與觀光旅遊局合辦全國首場、專屬人民團體的「微型旅展」，現場吸引近300家社團及22家旅遊業者參與，可為不同需求打照客製化專屬遊程。新北市長侯友宜表示，他鼓勵新北民眾在地消費，把三倍券用來促進在地觀光。

協會或社團經常有辦旅遊、觀摩、研習，因此由社會局邀請社團，觀旅局安排業者，雙方透過旅展媒合，讓業者主動協助團體規劃行程，今日有300個社團報名響應，22家旅遊業者到場行銷，包括旅遊平台如Klook、KKday，以及汪汪地瓜園、螢火蟲書屋等知名體驗點。

侯友宜表示，團體可透過旅展平台向業者規劃旅遊路線，帶動、振興新北在地觀光跟經濟，客製化想要的旅遊路線，自己拿到了三倍券會帶著家人在新北住飯店、逛商圈、吃美食，帶動當地經濟，他也鼓勵局處首長跟他一樣，在新北旅遊消費三倍券。

新北市中醫師公會理事長詹益能表示，已規劃7月底將帶領中醫師前往著名的「淡蘭古道」，同時在當地辦理義診。新北市國際蘭馨交流協會理事長劉美華說，已經邀請理監事組成種子踩線團，將號召各縣市姐妹會參加。

社會局長張錦麗表示，新北市的人民團體超過5000個，高居全國第一，這場專為人民團體舉辦的微型旅展，吸引近300個社團參加，預估可以創造9000人次觀光，以及2400萬元的在地消費商機，後續將邀請更多團體合作，共同獻愛心、挺新北。