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暑假到親子放電趣 新莊4公園改造特色遊戲場

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新莊雙鳳公園新穎的攀爬網。記者吳亮賢／攝影
新莊雙鳳公園新穎的攀爬網。記者吳亮賢／攝影

暑假到來，新北市新莊區公所為親子們送上大禮，繼改造福基公園及中港公園為特色遊戲場後，今建福、雙鳳公園特色遊戲場也正式啟用，跳脫以往罐頭遊具，以磨石子滑梯為設計主軸，採用大面積天然細礫石為防護材料，融合自然景觀，並增添多項共融遊具，打造天然又安全的遊戲環境。

新北市府去年4月成立跨局處工作小組，推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，新莊區公所盤點區內需求後，6月底先完成福基公園、中港公園改造，今再啟用建福、雙鳳公園特色遊戲場，成為新北市第32、33處。

新莊區長朱思戎指出，建福公園及雙鳳公園分別於民國100年、104年開闢，原本僅有少數傳統兒童遊具，趣味性較低，且對兒童的五感刺激較單一，此次改造滿足各年齡層需求，跳脫以往制式罐頭遊戲場，增添多項新穎的共融式遊具。

以建福公園為例，將既有不安全的組合遊具拆除，改為船型木質組合遊具，保留市民共有的新莊港回憶，並增設多項互動式設施；雙鳳公園則設置新莊第一座磨石子溜滑梯及新穎的攀爬網、搖擺鯊魚鰭等設施。二座公園均首次採用大面積天然細礫石為防護材料，取代以往的橡膠顆粒地坪，提供天然安全的遊戲空間。

朱思戎表示，為使市民玩得安心，相關遊戲場皆符合CNS規範，另因應疫情，公園遊具一天消毒4次，請民眾放心前往體驗，未來也將配合市府政策，持續推動公園全齡化或特色共融遊戲場改善。

新莊雙鳳公園特色遊戲場今正式啟用，以磨石子滑梯為設計主軸，採用大面積天然細礫石為防護材料。記者吳亮賢／攝影
新莊雙鳳公園特色遊戲場今正式啟用，以磨石子滑梯為設計主軸，採用大面積天然細礫石為防護材料。記者吳亮賢／攝影
新莊建福公園船型木質組合遊具。記者吳亮賢／攝影
新莊建福公園船型木質組合遊具。記者吳亮賢／攝影

疫情 鯊魚

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