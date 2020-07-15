民眾清晨排三倍券 柯文哲：反映數位基礎建設差

全台郵局今開賣紙本振興三倍券，有民眾清晨4時排隊搶頭香。台北市長柯文哲認為，這件事反映出台灣數位基礎建設太差，隨著報復性消費湧現，儘管不推三倍券，民眾還是會消費。

柯文哲上午出席「2020來台北一起GO」正式啟動記者會，接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲在記者會中，呼籲民眾7月15日至8月31日到台北市消費，「你就會莫名其妙的獲獎」，他說，後疫情時代，政治經濟的模式都會改變，下一階段任務是產業的振興與轉型，因此，北市府辦理9場產業座談，針對不同產業思考新常態的模樣。

柯文哲說，紙本三倍券開賣，有人上午4時就排隊購買，「我勸你們乾脆上網」，在電腦前花15秒鐘綁定電子票證或電子支付，就能完成登錄，不過，他認為這件事也反映出台灣數位基礎建設還是太差，民眾使用金錢的習慣，還是要透過一些方式改變。

不過，當他被媒體問及台北市振興方案是否有效時，柯文哲說，「好玩就好」，並指三倍券使用時間達5個半月，時間太長，只會讓民眾購買日常用品，不會多買物品，甚至報復性消費湧現，就算不推三倍券，民眾也都會消費。

台北市商業處資料顯示，民眾7月15日至8月31日到台北市特約店家或旅宿消費，可持滿額發票登錄抽獎，若8月31日前成為悠遊付會員，每張發票還可多一次抽獎機會；若民眾到夜市、市場消費，則能使用LINE@集點抽獎；若民眾採用悠遊付，除可參加抽獎，還可享有10%悠遊付儲值金回饋，每人最高200元。

商業處指出，獎品有Audi A1百萬汽車、GogoroVIVA Lite、禾聯65型4K量子點液晶顯示器、iPhone SE等。