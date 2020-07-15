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新北永和道路下陷案 周五晚間召開二次協調會
新北市永和區有道路因建商施工挖破瓦斯管線，加上連續壁破裂滲水，間接導致地層下陷，共撤離80戶103人。經過3天搶修，昨晚已有民眾返家居住，周一召開首次協調會但無共識。周五將召開第二次協調會溝通。
目前30戶中已有29戶完成維生管線檢查，6戶已返家居住。市長侯友宜要求盡速讓居民安心、安全回家。
消防局長黃德清說，昨晚完成搶修工程，周一晚間曾召開第一次協調會，居民要求鑑定損失及安全性，也有人建議都更，擔心房價受影響，甚至迄今仍氣憤不已，但沒有結果；預定周五召開第二次協調會。
工務局長詹榮鋒說，連續壁破口滲水導致地層下陷，先以沙包堆置，然後回填灌漿，連續壁補強後，如今已不影響道路，未來將協助居民和建商協調。
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