民眾超商領三倍券 更換家電正當時

振興三倍券紙本券今天開放民眾超商領取，上午新北多數超商排隊人數不多。有民眾認為，不熟悉操作機台影響領取時間；有領到的民眾說，將會購買家裡正缺的電器。

永和區的一名湯小姐向中央社記者指出，當地的一家超商上午系統一直忙碌，有一名媽媽在機台輸入資料，弄了6分鐘沒成功就放棄不弄了。

新北市土城區延吉街一處全家超商今天上午9時20分許，排隊等待在機台輸入資料的民眾有8人，附近超商家數密集，也有OK、萊爾富及數家統一超商，多數並沒有出現排隊人潮。

中和區莒光路的一家全家便利超商算是人數較多有10人排隊，一名民眾表示，前面小姐輸入資料的時間拖很久，讓他不耐久候。

另有一家統一超商店員忙著指導民眾持健保卡到機台輸入序號，領到振興三倍券的民眾表示，他領到券很開心，有多的新台幣2000元可花，不過，這些錢他要給女兒抵交補習費。

板橋區中山路的一家超商上午有6人排隊，旁邊也有已經領到的人協助說明，王姓婦女說，她很高興可以領到三倍券，剛好家裡的洗衣機損壞了，她近日已經前往大賣場看過各廠牌的洗衣機，今天領到後，將儘速購買電器讓家裡民生使用更方便。