侯友宜：年底淡海輕軌藍海線通車絕不能跳票

新北市近年力拚捷運建設，2030年計畫讓每10萬人有3座車站，媲美東京、首爾和新加坡等國際都市。市長侯友宜說，新北將形成捷運路廊，帶動各都會中心發展，首先年底的淡海輕軌藍海線通車絕不能跳票。

新北市升格前，境內捷運路線只有31公里、25座車站；推動三環六線建設後，新北環狀系數及淡海輕軌綠山線已通車，藍海線訂今年底通車，2022年安坑輕軌通車。2030年前包括捷運三鶯線、萬大中和線、新北樹林線及環狀線第二階段也將陸續完工。

捷運局長李政安表示，淡海輕軌藍海線建置跨越淡水公司田溪的藍海橋，將成為雙北捷運中，第一條可直接眺望台灣海峽的路線。

新北捷運局長李政安說，除了藍海線，安坑輕軌目前計畫進度達73%，預計2022年通車，將帶動安坑地區整體發展，可縮短安坑地區到台北市至少15至20分鐘的通勤時間。

三鶯線計畫進度已超過40%，2度跨越台鐵和高速公路，工程挑戰難度高，光場鑄懸臂工法橋梁就多達8座，跨越大漢溪段將於今年合龍，預計2023年完工。萬大中和線、新北樹林線及環狀線第二階段（南北環）則陸續在2025至2029年完工。

李政安說，新北升格以來，10年內完成捷運路線54公里、44座車站；未來10年還將增加53公里、52座車站，2030年新北市將擁有139公里共121座車站，等於每10萬人享有3座車站，與東京3.1座、首爾3座、新加坡2.2座並駕齊驅。三環六線路網串接完成，大台北都會區捷運路網將有235公里、206座車站。

侯友宜說，新北要躍上國際大舞台、串連大台北中心點，捷運交通是建設的重中之重，近年是新北捷運建設最高峰期，五泰、八里和深坑輕軌正在行政院核定，新北市負擔經費龐大，年底藍海線通車絕不能跳票。

他說，2022年安坑輕軌建完成可銜接環狀線結合捷運帶動地區發展；三鶯線串連桃園、新北，帶動土樹三鶯發展，要拚2023年完成；八里輕軌可行性評估已過，未來要架接淡江大橋，希望最慢1年後完成；五泰輕軌非常重要，串連新莊、五股和泰山，甚至未來要延伸到板橋、蘆洲，帶動市中心發展。

「深坑輕軌運量上會比較辛苦」侯友宜說，總統蔡英文前幾天到深坑振興經濟，他透過區長和民代都請求蔡總統多支持地方建設。