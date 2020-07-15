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三倍券怎麼花？ 柯文哲：叫陳佩琪拿去買菜都可以

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
三倍券怎麼花？台北市長柯文哲今天說，5個半月用完3000元太容易，再不行，叫陳佩琪拿去買菜都可以。記者林麗玉／攝影
三倍券怎麼花？台北市長柯文哲今天說，5個半月用完3000元太容易，再不行，叫陳佩琪拿去買菜都可以。記者林麗玉／攝影

振興三倍券今天正式上路，台北市柯文哲日前已將三倍券綁定悠遊卡。至於怎麼花，柯文哲今天說，三倍券用完很容易，只要買個高鐵票，從台北至高雄就用完了，因5個半月用完3000元太容易。柯還說，「再不行，叫陳佩琪拿去買菜都可以。」

柯文哲說，他還是會消費，但這次的三倍券振興，對他來講，就是買本來就是要買的東西，因為時間拖太長了，所以也不會去多買什麼，就是平常生活消耗就用掉了。

對於台北市推出的振興經濟活動，是否真能有效？柯文哲也表示，好玩就好。柯說，三倍券已拖到5個半月使用，大概不會讓民眾因為這樣，去多買東西，也就是說，「本來不想買而去多買，不太容易」，大概就是買平常要買的，但現在的報復性消費也很厲害。

由於台北市的振興加碼抽獎，不需花三倍券，只要消費就可以參加，柯文哲說，他是指示悠遊卡公司，只要用悠遊卡或悠遊付消費，悠遊卡要準備獎品，甚至民眾也不用登錄發票，只要消費，可能某一天莫名其妙接到電話，被通知抽到大獎gogoro電動機車。

柯文哲 悠遊卡 北市

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