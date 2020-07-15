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基隆21號橋重建完工 七堵往來汐止、國道捷徑通了
基隆巿府去年6月21日施工的21號橋，是連接五堵交流道和汐止鄉長路的捷徑，目前大部分工程已經完工，市政府日前履勘後，11日已經先行開放通車，以讓車行暢通，待全部工程完工後再辦理驗收。駕駛人說，已經封閉1年多，汐止、五堵交流道捷徑重新通了。
基市府工務處土木工程科長何忠倫說，21號橋去年6月21日封閉施工，約封閉1年多時間，大部分工程已經都完成，為讓車行恢復，日前市府前往履勘，認為通車沒有問題，因此11日先行開放通車，待全部完成後再辦理驗收，目前仍屬工區範圍，提醒駕駛人依速限及號誌行駛。
附近商家說，封了這麼久橋終於建好，前幾天通車了，已有不少車在走了，這條路是實踐路253巷，是連接五堵交流道和汐止鄉長路的捷徑，19、21號橋是路中的2座重要橋梁。
七堵實踐路253巷是早年台北通往基隆的麥克阿瑟公路範圍，基市府工務處委外檢測超過50年歷史的19、21號橋，發現耐震度不足，且結構有損壞，爭取內政部營建署「生活圈道路系統建設計畫」改建。
19號橋去年6月15日動工，採半半施工方式，工期內在橋梁兩端設置紅綠燈，透過燈號管制單線雙向輪流通車。去年6月21日連接鄉友街的21號橋動工，全面封閉，拆除重建。
鄉友街是連接五堵交流道和汐止鄉長路的捷徑，上下班交通尖峰時間車流量大，鄉友街封閉後，車流必須繞行友蚋產業道路，車程多出約3公里。
工務處指出，工程開工拆除橋邊違建，發現河岸未建擋土牆，邊坡不穩定，因此變更設計，加上配合管線單位施工，工期延長，原本3月可完工延至7月。
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