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柯P御用攝影官爆過勞、低薪羞辱 北市勞局：可提申訴

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
民進黨北市議員許淑華13日將潘俊霖案移送勞動局要求勞檢，要求勞動局一周內公布調查結果。圖／取自許淑華臉書
民進黨北市議員許淑華13日將潘俊霖案移送勞動局要求勞檢，要求勞動局一周內公布調查結果。圖／取自許淑華臉書

台北市長柯文哲攝影官潘俊霖5月請辭，近日在臉書指控，過去6年常超時工作，還遭民眾黨霸凌，用3萬出頭薪水羞辱他的攝影專業，且柯文哲公私行程難區隔，他不敢報加班。民進黨北市議員許淑華13日將此案移送勞動局要求勞檢，要求勞動局一周內公布調查結果。

台北市勞動局表示，已收到議員索資，也主動聯繫當事人，並告知當事人，若有勞動權益受損，可洽勞動局。至於個人臉書發言，勞動局表示，並不能作為勞檢依據。勞動局強調，不管任何事業單位，只要有當事勞工提出申訴，或由當事人授權提出，勞動局都會進行勞檢，確保勞動權益。

潘俊霖在個人臉書上表示，民眾黨內有人「霸凌」他，竟只用比新進助理還多的3萬出頭的薪水羞辱他的攝影專業，6年多來擔任柯文哲隨行攝影師，無論假日和夜晚行程超時工作，因擔心出勤紀錄被調查，他不敢報加班，很多行程都是當志工，直到2020年選戰打完，他因身體出狀況，向柯文哲提出到黨部上班，沒想到民眾黨竟給用比新進助理還低的薪資羞辱他。

許淑華表示，要替被霸凌的攝影官討公道，周一已將該案移送勞動局調查，要求啟動勞動檢查，並在7月20日前公布調查結果。許淑華認為，不管是哪個黨派，都該為辛苦勞工討一個公道。

攝影 柯文哲 許淑華

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