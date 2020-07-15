台南推出折價換好物 到3C賣場就可換現金折價券

台南市環保局即日起至8月31日止，結合量販店及3C賣場辦理「5回收折價換好物」活動，民眾可持指定回收物至合作賣場，就可兌換賣場得購物現金折價券，可現場折抵現金，或在9月30日前完成兌換，數量有限兌完為止。

市長黃偉哲說，環保局去年辦理「5回收折價換好物」活動，民眾反應熱烈，今年再次舉辦。這次活動為了強化全民回收便利性，合作賣場包含轄內的大同3C、順發電腦、特力屋及愛買台南店共28處門市兌換地點，讓資源回收理念能更落實在生活中。

環保局長謝世傑說，今年指定回收物共有8項，包含廢電風扇 (每台兌換20元折價券)、廢鍵盤 (5台可兌換10元折價券)、廢筆記型電腦及7吋以上平板電腦 (每台兌換100元折價券)、廢乾電池 (每公斤兌換15元折價券)，另外新增回收廢電視機或廢顯示器 (每台兌換60 元折價券)及廢主機 (需含主機板及電源供應器)( 每台兌換100元折價券)，除5回收折價換好物活動外，民眾也可攜帶廢乾電池或廢電扇到各區清潔隊兌換宣導品，活動訊息請洽台南市政府環境保護局資源回收全民動起來 網站 (https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/default.asp)，或撥打(06)2686751分機319吳先生洽詢。