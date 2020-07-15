郵局開放領三倍券 民眾：領紙本安心又實在

三倍券今天開始在全台郵局都能領取，不少民眾指出，領取流程順利，前後不到5分鐘，並表示領到實體紙本券、「很安心、實在」，預計會花費在買生活消耗品和保健產品。

民眾即日起可至全台1299間郵局購領紙本振興三倍券。以輪椅代步的趙小姐表示，雖然在超商也可以領，但她覺得還要在螢幕上點來點去很麻煩，於是來北門郵局親自領，這裡無障礙設施很友善。

趙小姐說，花不到5分鐘就領到券，領到紙本感覺「很實在、很安心」，感謝郵局提供身障人士協助，預計三倍券會用來買生活消耗品和護膝、能量手環和護腕等保健產品。

66歲吳先生表示，自己不到清晨5時就坐公車來北門郵局排隊，沒想到排到第一個，整個領取流程不超過2分鐘，拿到實體券的感覺很不錯、很實在。

63歲鍾先生說，清晨5時開始就來排隊，領券流程順利，花不到1分鐘就買到，預計三倍券花在買電扇，因為平常電扇從白天吹到清晨，銅線容易老舊，電線容易著火，所以有更換需求。

中華郵政為紓解購領紙本振興三倍券人潮，13日上午9時起，開放網路及電話預約20日以後購券的郵局及時段。