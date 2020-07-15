叫我第一名／郭雅萍玩金山 雙層巴士成亮點

辰社旅行社金山分公司負責人郭雅萍原本就從事旅遊相關工作，負責日本線行程，但她心中認為家鄉金山才是最美的，去年與總公司談妥回到金山開分公司，雖遇到新冠肺炎疫情的考驗，她仍推出雙層巴士遊金山行程，廣受旅客歡迎。

郭雅萍說，很多人到北海岸只到野柳，沒再進到金山相當可惜，她心中認為全台最美的旅遊景點就是金山，不僅有山、有海、有溫泉還有特產，從事10多年旅遊相關工作後，去年決定回到金山開創旅行社，帶著旅客遊遍金山、北海岸。

新冠肺炎疫情爆發後，郭雅萍說，旅遊都因疫情中斷，絞盡腦汁思考如何在疫情期間還能旅遊，因此與台北租借雙層巴士，並串聯北海岸10個景點規劃1、2日的遊程，讓旅客購買周遊券後，就能從野柳玩到白沙灣，且都是深度旅遊。

郭雅萍推出雙層巴士遊金山行程（圖），廣受旅客歡迎。圖／郭雅萍提供

郭雅萍指出，疫情是危機也是轉機，金山有景點卻沒亮點，透過雙層巴士串連景點成為亮點，排出時刻表後，就能讓遊客搭雙層巴士欣賞沿途山海景，能在溫泉區泡湯、老街採買、中角灣衝浪、欣賞古蹟。

郭雅萍說，剛開始返鄉確實有壓力，街坊鄰居都在看，又不想因旅遊湧進大量私人車輛，幸好想出雙層巴士的方法，在金山區公所等單位協助下順利推出遊程，且是低碳遊程。