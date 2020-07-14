北市小內閣新布局 議員批「忘了柯市長只記得柯主席」

聯合報 / 記者林麗玉／台北報導
周榆修升任北市社會局長。 圖／聯合報系資料照片
周榆修升任北市社會局長。 圖／聯合報系資料照片

北市柯文哲團隊人事大調動，除新任社會局長由民進黨籍幕僚周榆修接任外，周榆修原市長室主任職務暫時出缺，先由民進黨謝系出身的副發言人戴于文、及蘇系新北議員李余典之女、隨行秘書李旻蔚同任市長室副主任，市府副發言人戴于文表示，無選舉考量，但議員批評「人民已經不記得台北市長柯文哲，只記得柯主席」。

戴于文昨天宣布北市府最新一波人事調動，新任社會局長由周榆修接任；秘書長薛春明退休後，新任秘書長由副秘書長陳志銘升任；新任副秘書長由原北市府參議林育鴻升任；至於周榆修升任社會局長後，原市長室主任職務，先由戴于文、李旻蔚出任柯文哲市長室副主任，新人事7月16日生效。

國民黨北市議員李明賢批評，柯文哲的白色力量已變成彩色力量，人事集各政黨之大成，一切都是為2024。李表示，現在柯文哲全台走透透輔選，人民已經不記得台北市長柯文哲，只記得民眾黨主席柯文哲。

國民黨北市議員秦慧珠也批評，柯文哲人事抓藍又抓綠，只是凸顯無人可用，竟找毫無社福專業的幕僚周榆修出任社會局長，若再這樣下去，柯文哲恐只會是2024的「小三」。

民進黨北市議員許淑華說，從柯市府的人事看，擺明只是為2022、2024的戰鬥位置布局。尤其社會局長這麼重要的職務，竟沒有延攬社福相關人士，而是找幕僚擔任，若柯文哲只是利用市政資源運作黨的政黨利益，選民不會埋單。

戴于文表示，對於外界各種人事任命的解讀，北市府都尊重，但相關人事布局，市長柯文哲的考量都是以順利市政推動出發，甚至市長進行相關人事徵詢時，也都沒有談到選舉，市府人事大調整與選舉無關。

柯文哲 北市

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