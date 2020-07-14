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施工害道路崩塌！管線修復永和災民仍憂心 僅6戶返家

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
永和災民今晚確認水電瓦斯等管線無疑後，因多數住戶仍有疑慮，最終僅6戶返家。圖／新北市工務局提供
永和災民今晚確認水電瓦斯等管線無疑後，因多數住戶仍有疑慮，最終僅6戶返家。圖／新北市工務局提供

新北市永和區文化路113巷因施工造成道路崩塌，連帶導致鄰近民宅建物受損，新北市災害應變中心連日搶修下，今晚7時前完成水電瓦斯管線及道路柏油路鋪設工程，新北市工務局、技師公會、台電陪同災民逐一檢查房屋管線，原訂今晚即可返家，但多數災民仍有疑慮，最後僅有6戶回家，其餘災民回到安排飯店居住。

新北市侯友宜日前要求市府應變中心與建商，要讓災民在星期四前安全返家，因此相關單位全力搶修復建，13日深夜完成灌漿作業、今晚7時前完成管線修復及道路柏油路鋪設工程。

承包工程的地樺營造總經理林燦榮發布道歉聲明，針對居民生活的不便及造成的損失致歉，並已請技師公會透過監測儀器，初步鑑定主要受影響建物6棟建物結構安全無虞。

6棟30戶災民今晚僅有1戶未參加說明會，會中氣氛火爆，儘管建商及相關單位表示已做好初步評估，地基及房屋結構沒有問題，但不少民眾仍憂心指出，家中房屋有傾斜、損害等問題，不願返家居住。

據了解，災民疑似希望得到更多賠償金，因此不願返家，此外，也有人認為，原先房屋近40年屋齡，希望建商能協助都更

專業人士透露，都更有其程序其規定，就算要請建商協助都更，也要找有經驗的建商，否則屆時就算蓋好了，恐怕民眾也不敢入住。

最終，今晚僅有6戶願意返家，其餘23戶則搭載永和區公所派出的遊覽車返回原先安排居住的飯店，而目前飯店費用仍由建商負責。

工務局長詹榮鋒表示，市府也會持續要求建商針對施工四倍周遭範圍（60公尺）內的民宅，再次請技師公會做進一步損壞鑑定，並與先前現況鑑定報告比對。

此外，永和區調解會後續也會提供法律扶助服務，協助受災民眾爭取應有權益，確認賠償及修復方式。

永和災民今晚確認水電瓦斯等管線無疑後，因多數住戶仍有疑慮，最終僅6戶返家。圖／新北市工務局提供
永和災民今晚確認水電瓦斯等管線無疑後，因多數住戶仍有疑慮，最終僅6戶返家。圖／新北市工務局提供
永和災民今晚確認水電瓦斯等管線無疑後，因多數住戶仍有疑慮，最終僅6戶返家。圖／新北市工務局提供
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