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永和文化路塌陷完成搶險 部分居民返家

中央社 / 新北14日電

新北永和區文化路113巷日前路面坍塌意外，經補強灌漿確認結構安全，部分受影響住戶已返家居住，市府說，住戶若有安全疑虞，市府將會協助爭取權益。

經過多日灌漿固化塌陷處後，市府工務局長詹榮鋒邀營建廠商召開住戶說明會，土木技師工會副理事長賴建宏表示，受影響的6棟30戶經逐一進入結構檢視，確認沒有結構性損害，從監測數據也看出地盤已穩定，居民已可進住且沒有結構的安全疑虞。

地樺營造總經理林燦榮會中表示，針對這次工地施工造成道路損壞，導致居民生活上的不便、心理上的恐慌、建物與財產損失疑慮，他代表公司表達誠摯歉意。

他表示，這幾天優先專注在路基的修復及主體結構安全上，也針對直接受到衝擊的面前6棟30戶的住戶作安置與慰問，未來還會透過溝通平台和住戶協商。經這幾天安全觀測資料，鄰房結構安全無虞且完成路基及路面修復，居民今晚已可返家正常生活。

他表示，除了直接受影響的6棟30戶，未來只要是法定開挖4倍範圍內的居民因為這次事件受到影響，日後將會依序開放辦理登記、會勘、損害及安全鑑定與受損害部分的理賠協商，只要是公司該負的責任絕對會負責到底，請住戶安心。

建商陳姓協理也到場代表公司向住戶致歉，並表示，已派人致送受影響住戶新台幣1萬元慰問金，也對今晚返家居住的住戶致贈水果禮盒。

隨後，相關住戶在區公所人員陪同下返家確認住家安全及水電正常供應情形，初步已有6戶願返家居住，區公所表示，若不願返家者仍可接受公所安置，繼續在旅館居住。

修復 新北

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