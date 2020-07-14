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舞蹈家季綾返鄉演出 分享經驗

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
身為桃園人的葛蘭姆舞團舞者，舞蹈家季綾（簡珮如）今天參與國際扶輪3502地區寶眷活動，現場表演並分享經歷。圖／季綾提供
身為桃園人的葛蘭姆舞團舞者，舞蹈家季綾（簡珮如）今天參與國際扶輪3502地區寶眷活動，現場表演並分享經歷。圖／季綾提供

國際扶輪3502地區今天舉行寶眷活動，特別邀請到身為桃園人的葛蘭姆舞團舞者，舞蹈家季綾（簡珮如）現場表演並分享經歷，帶給參與者一場充滿藝術氣息的心靈饗宴。

國際扶輪社邀請到華裔舞蹈家季綾現身演出。她畢業於國立台北藝術大學舞蹈系，雖旅居紐約多年仍心繫故鄉，2017年受邀回台為台北世大運開幕獨舞演出，同年也因重現瑪莎葛蘭姆舞作而獲得有舞蹈界奧斯卡的紐約貝西獎（Bessie Award），更獲頒傑出表演者殊榮；2018年受邀出席金曲獎頒獎典禮，並與歌手林俊傑同台壓軸演出；2019年當選國際青商會文化與藝術類十大傑出青年

這場生活藝術與美學饗宴座談會由地區寶眷主委黃淑惠籌畫，她表示，透過季綾現身演出並分享親身經歷，希望帶給在場參與者一場心靈饗宴，更期許藉由扶輪社抛磚引玉，引起市民迴響，讓桃園的藝文活動更加活絡。

舞蹈家季綾的親人們與國際扶輪3502地區總監朱立德與夫人陳莉娟合影留念。記者陳夢茹／攝影
舞蹈家季綾的親人們與國際扶輪3502地區總監朱立德與夫人陳莉娟合影留念。記者陳夢茹／攝影
國際扶輪3502地區今天舉行寶眷活動，特別邀請到身為桃園人的葛蘭姆舞團舞者，舞蹈家季綾（簡珮如）現場表演並分享經歷。記者陳夢茹／攝影
國際扶輪3502地區今天舉行寶眷活動，特別邀請到身為桃園人的葛蘭姆舞團舞者，舞蹈家季綾（簡珮如）現場表演並分享經歷。記者陳夢茹／攝影
國際扶輪3502地區今天舉行寶眷活動，特別邀請到身為桃園人的葛蘭姆舞團舞者，舞蹈家季綾（簡珮如）現場表演並分享經歷。記者陳夢茹／攝影
國際扶輪3502地區今天舉行寶眷活動，特別邀請到身為桃園人的葛蘭姆舞團舞者，舞蹈家季綾（簡珮如）現場表演並分享經歷。記者陳夢茹／攝影

紐約 青年 舞團

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