舞蹈家季綾返鄉演出 分享經驗

國際扶輪3502地區今天舉行寶眷活動，特別邀請到身為桃園人的葛蘭姆舞團舞者，舞蹈家季綾（簡珮如）現場表演並分享經歷，帶給參與者一場充滿藝術氣息的心靈饗宴。

國際扶輪社邀請到華裔舞蹈家季綾現身演出。她畢業於國立台北藝術大學舞蹈系，雖旅居紐約多年仍心繫故鄉，2017年受邀回台為台北世大運開幕獨舞演出，同年也因重現瑪莎葛蘭姆舞作而獲得有舞蹈界奧斯卡的紐約貝西獎（Bessie Award），更獲頒傑出表演者殊榮；2018年受邀出席金曲獎頒獎典禮，並與歌手林俊傑同台壓軸演出；2019年當選國際青商會文化與藝術類十大傑出青年。