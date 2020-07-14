快訊

警政署火速拔官！劉柏良、詹永茂接高雄、台南警察局長

雙連帶狀公園將施工 攤商陳情盼分段施工

中央社 / 台北14日電

北捷運雙連站旁的線型公園改造工程明天啟動，雙連攤商自治會今天向市府陳情，盼分段施工等；北市府副發言人戴于文表示，市府會多聽大家意見，讓雙方溝通順暢。

戴于文傍晚受訪表示，攤商既已成立自治會，北市府會多聽取大家心聲，讓雙方溝通順暢、解決問題。

台北市政府與台北捷運公司預計在雙連段帶狀公園新增兒童遊具，綠地減少、水泥鋪面變多，引起居民連署反對，北捷因而決議綠地全區保留，改設綠圍籬，反而引發攤商抗爭，且因施工期間將架設施工圍籬，居民、環保團體與攤商都抗議。

北捷6月底表示，因考量7月初指考登場，附近的文昌宮會舉辦祈福法會，原訂7月1日架設施工圍籬，延至7月15日。

由於捷運線型公園工程明天啟動，長期占用民生西路45巷道西側的無證攤商將整頓，雙連市集自治會今天向北市府陳情，訴求「分段圍籬、分段施工，雙連市場不說再見」，除希望爭取多一點協商時間外，也請台北市副市長黃珊珊能主持協調相關局處、單位列席的施工前工程協調會，以保障攤商生計。

同時，規劃相關消防通道和逃生方式，以符合保留3.5公尺的消防通道法規，並願配合台北市消防局做消防演練，和負責維護市集環境衛生與秩序。

黃珊珊表示，今天她人在議會，雖未直接跟攤商見到面，但已指示市場處去溝通。

市場處攤販科長張至銘告訴中央社記者，相關工程施工主要由北捷負責，此案自今年4月就開始宣導，迄今召開過兩次說明會和發送過逾10次宣傳單，6月說明會時，也決議讓圍籬架設施工多展延15天。

張至銘說，關於西側攤商整頓問題，自治會已提供相關資料，擬自行整併納入東側區域，以及保留3.5公尺消防通道，但迄今仍未收到包括相關會員名單等資料。

因施工期將至，張至銘表示，相關施工機具擺設會影響周遭民眾和攤商安全問題，明天會進行柔性勸導，因北市府除傾聽攤商想法外，對於當地居民反映市集噪音和環境汙染問題也要納入考量，且要保留法規消防通道。

北市 北捷 捷運

延伸閱讀

雙連攤商向北市府陳情 盼給予搬遷寬限期

北市YouBike1.0明年底前維持400站 雙北好借還

抱怨台北對新北不公平 黃珊珊：侯友宜誤會了

環狀線經營權 黃珊珊：未來可能採取合作方式

相關新聞

上百調度員被欠薪勞檢竟沒查到 台鐵產工嗆北市沒效率

台北市勞動局日前接獲「台灣鐵路產業工會」（下稱台鐵產工）陳情，指稱台鐵未發放勞工5月加班費，但勞動局去台北、南港、萬華車...

搶救第4天！永和道路崩塌百人受災戶 最快今晚返家

新北市永和區文化路113巷因工程施作導致道路崩塌，經連日搶救及灌漿穩固地基，目前受影響的6棟公寓大樓，水電瓦斯等生活管系...

涉公安違章建築遭強制拆 新北將向違建戶收費

新北違章建築數量多，過往都由市府編列千萬預算支應拆除費用，但遭強烈反彈，送審5次均未通過，新北市議會今審「新北市強制拆除...

新北議會連審2日汙水費 自治條例仍未通過

新北市議會連續2日審查「新北市汙水下水道使用費徵收自治條例」草案，新北市府盼能獲得議員支持，在明年初開始徵收，預估每年能...

大稻埕情人節活動開跑！北市：煙火一樣很精彩

一年一度「大稻埕情人節」主活動將於8月22日登場，別於往年僅辦在單一周末，今年活動從7月15日展開，邀請25店家合作推出...

土城承天路變平穩 單車騎士挑戰好漢坡不怕受驚

新北市土城區承天路為大安里主要聯外道路，又可通往當地著名景點，因人車潮眾多，加上山區道路坡度較陡，長期下來出現路面裂化、...

疫情好悶！勞工來新北唱歌 冠軍拿3萬

新北勞工局舉辦勞工之星歌唱大賽已邁入第15年，勞工局長陳瑞嘉說，為了讓更多人有參賽機會並爭取榮耀，今年限制歷屆冠軍不得參...

雙連攤商向北市府陳情 盼給予搬遷寬限期

台北捷運公司7月15日啟動捷運雙連站旁的線型公園改造工程，市府也開始整頓長期占用民生西路45巷道西側的無證攤商，公告搬遷...

淡水古蹟館出租鬼滅之刃浴衣 Cosplay逛老街

日本超人氣動漫「鬼滅之刃」席捲全亞洲，台灣也有許多忠實觀眾，淡水古蹟博物館結合動漫及三倍券風潮，明起於「淡水街長多田榮吉...

草里釣魚吧系列活動將開跑 限額數量明搶先報名

新北市石門區草里漁港是北台灣著名垂釣天堂，新北市政府為推動漁港轉型活化，推動青春山海線嗨漁港-草里釣魚吧系列活動，包含夜...

新北「Fun開玩浪」 觀旅局推青春山海線有6種玩法

國內疫情舒緩，新北市政府觀光旅遊局規畫青春山海線—Fun開玩浪」遊程，提供6條海陸活動行程，不用出國就可在山海美景中倘佯...

「我想要爸過好日子」 他輕度智障學餐飲盼為父親依靠

「我想要爸爸過好日子，讓弟弟安心去當兵」，22歲卓文豪領有輕度智能障礙手冊，雖然個性內向、口語表達能力不流暢，他主動報名...

熱門新聞

李婉鈺分享做冰滴咖啡 網友歪樓問：這是您的睡衣嗎？

台東省道30公尺內從60下降25公里 駕駛：這叫緊急剎車

溪湖糖廠小火車連假被撞翻...即日起優待溪湖人乘車

軍人退休轉職青農 他為當農夫投入千萬退休金

基隆明天聯合徵才 10廠商提供北北基職缺

高捷黃線全線地下化 捷運局要爭取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。