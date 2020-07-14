雙連帶狀公園將施工 攤商陳情盼分段施工

台北捷運雙連站旁的線型公園改造工程明天啟動，雙連攤商自治會今天向市府陳情，盼分段施工等；北市府副發言人戴于文表示，市府會多聽大家意見，讓雙方溝通順暢。

戴于文傍晚受訪表示，攤商既已成立自治會，北市府會多聽取大家心聲，讓雙方溝通順暢、解決問題。

台北市政府與台北捷運公司預計在雙連段帶狀公園新增兒童遊具，綠地減少、水泥鋪面變多，引起居民連署反對，北捷因而決議綠地全區保留，改設綠圍籬，反而引發攤商抗爭，且因施工期間將架設施工圍籬，居民、環保團體與攤商都抗議。

北捷6月底表示，因考量7月初指考登場，附近的文昌宮會舉辦祈福法會，原訂7月1日架設施工圍籬，延至7月15日。

由於捷運線型公園工程明天啟動，長期占用民生西路45巷道西側的無證攤商將整頓，雙連市集自治會今天向北市府陳情，訴求「分段圍籬、分段施工，雙連市場不說再見」，除希望爭取多一點協商時間外，也請台北市副市長黃珊珊能主持協調相關局處、單位列席的施工前工程協調會，以保障攤商生計。

同時，規劃相關消防通道和逃生方式，以符合保留3.5公尺的消防通道法規，並願配合台北市消防局做消防演練，和負責維護市集環境衛生與秩序。

黃珊珊表示，今天她人在議會，雖未直接跟攤商見到面，但已指示市場處去溝通。

市場處攤販科長張至銘告訴中央社記者，相關工程施工主要由北捷負責，此案自今年4月就開始宣導，迄今召開過兩次說明會和發送過逾10次宣傳單，6月說明會時，也決議讓圍籬架設施工多展延15天。

張至銘說，關於西側攤商整頓問題，自治會已提供相關資料，擬自行整併納入東側區域，以及保留3.5公尺消防通道，但迄今仍未收到包括相關會員名單等資料。

因施工期將至，張至銘表示，相關施工機具擺設會影響周遭民眾和攤商安全問題，明天會進行柔性勸導，因北市府除傾聽攤商想法外，對於當地居民反映市集噪音和環境汙染問題也要納入考量，且要保留法規消防通道。