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上百調度員被欠薪勞檢竟沒查到 台鐵產工嗆北市沒效率

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「台灣鐵路產業工會」批評，北車4樓仍有近百名調度所員工還沒收到加班費，勞動局長賴香伶曾允諾，只要是產工提出的勞檢，就會通知陪同，但勞動局換人就不一樣，怒批勞檢沒效率。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
「台灣鐵路產業工會」批評，北車4樓仍有近百名調度所員工還沒收到加班費，勞動局長賴香伶曾允諾，只要是產工提出的勞檢，就會通知陪同，但勞動局換人就不一樣，怒批勞檢沒效率。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

台北市勞動局日前接獲「台灣鐵路產業工會」（下稱台鐵產工）陳情，指稱台鐵未發放勞工5月加班費，但勞動局去台北、南港、萬華車站稽查200多名站務員，卻查無所獲。台鐵產工批評，北車4樓仍有近百名調度所員工還沒收到加班費，前勞動局長賴香伶曾允諾，只要是產工提出的勞檢，就會通知陪同，但勞動局換人做主就變了，批評勞檢沒效率。

對此，台北市勞動局表示，台鐵產工的陳情公文中，並未提出具體事證及個案員工名稱，因此都採通案處理，也有依法通知「台鐵企業工會」陪檢；至於台鐵產工指稱調度所員工未收到加班費，勞動局表示，會再進一步了解。

台鐵產工接獲會員投訴，表示還沒收到5月加班費，並在6月底接獲車班公告未確定何時發放，台鐵產工7月6日發函各縣市勞動單位，要求各地方政府勞動單位，對台鐵展開勞動檢查。

北市勞動局接獲公文隔日，便派員至台北運務段台北站勞檢，也通知「台鐵企業工會」陪檢，現場抽查180名站務員，事後也核對萬華、松山、南港各站106名勞工薪資匯款證明及勞工親簽的「延長工時工作加給請領單」等文件，確定台鐵已在約定日期（6月24日）給付加班費。

台鐵產工秘書長魏豫綾批評，運務段員工、單位眾多，發出勞檢公文隔天，有接到勞動局來電確認勞檢對象，當時曾向勞動局強調，是北車調度所三班人員被欠加班費，其餘運務段員工，如站務員等，皆已收到加班費，不料勞動局勞檢時卻搞錯對象，沒查到真正受害的員工。

魏豫綾表示，前局長賴香伶曾召開座談會，會中談論「勞檢陪同權」，當時賴香伶表示，若是產職業工會提出勞檢，將會通知該產職業工會陪同，這次也在電話中，詢問陪同勞檢時間，卻遭勞動局拒絕，僅表示會通知企業工會。

北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻說明，台鐵員工有部份是公務員兼勞工身分，但本次檢查重點在台北運務段，抽查所有適用「勞基法」站務員工；至於工會提及有電話告知要查核調度所員工，陳昆鴻則表示，「應該沒有這件事」，且產工公文上未明確強調部門，是回文工會檢查結果後，工會才指出有調度所的問題。

針對工會提及調度所員工勞權受損，陳昆鴻表示，目前還在了解中，若發現違法，就會依法處理，台鐵產工也可提出具體事證。

勞動局長陳信瑜受訪時表示，她百分百支持工會陪同，不侷限是企業工會，看哪個工會有檢舉，就一併通知陪同勞檢，會再要求局內同仁擬出相關細節，務必要通知檢舉工會，如此一來，也能找到問題所在，維護勞工權益。

「台灣鐵路產業工會」批評，北車4樓仍有近百名調度所員工還沒收到加班費，勞動局長賴香伶曾允諾，只要是產工提出的勞檢，就會通知陪同，但勞動局換人就不一樣，怒批勞檢沒效率。圖／取自台鐵產工臉書專頁。
「台灣鐵路產業工會」批評，北車4樓仍有近百名調度所員工還沒收到加班費，勞動局長賴香伶曾允諾，只要是產工提出的勞檢，就會通知陪同，但勞動局換人就不一樣，怒批勞檢沒效率。圖／取自台鐵產工臉書專頁。
「台灣鐵路產業工會」日前向各縣市政府勞動單位陳情。圖／台鐵產工提供
「台灣鐵路產業工會」日前向各縣市政府勞動單位陳情。圖／台鐵產工提供

台鐵 加班費 勞檢

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