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新北議會連審2日汙水費 自治條例仍未通過

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議會連續2日審查「新北市汙水下水道使用費徵收自治條例」草案，多名議員要求條列各縣市徵收的金額，避免新北收款金額高，也希望明年7月再實施，草案仍無法順利通過。圖／新北水利局提供
新北市議會連續2日審查「新北市汙水下水道使用費徵收自治條例」草案，多名議員要求條列各縣市徵收的金額，避免新北收款金額高，也希望明年7月再實施，草案仍無法順利通過。圖／新北水利局提供

新北市議會連續2日審查「新北市汙水下水道使用費徵收自治條例」草案，新北市府盼能獲得議員支持，在明年初開始徵收，預估每年能增加10億元稅收。多名議員要求條列各縣市徵收的金額，避免新北收費金額過高，也希望明年7月再實施，草案仍無法順利通過。

新北水利局長宋德仁說，新北接管數104萬戶是全國第一，台北市88萬戶位居第二，新北每年建設、管理費約41億元，全台僅剩新北、澎湖未收費，盼能使用者付費，且通過後一年多10億元稅收，仍不夠每年的11億元的營運費用。

宋德仁表示，汙水下水道接管中央補助幹管跟支管、分管的部分費用，其餘後巷接管中央不補助，新北這10年來建設費用約300多億元，新北收費標準也參考其餘各縣市，草案通過後每度汙水處理費一度為5元。

市議員周勝考說，若草案通過後，新北水費一度約12元，必須條列全國各縣市的水費，才能讓民眾比較，避免新北的水費比其他縣市貴。市議員陳明義指出，一般家戶與事業的生活廢水收費應該不同，事業必須比一般家戶高。

市議員陳啟能指出，包含台南、桃園、台東等縣市對一般家戶尚未徵收，都先從事業先徵收，新北有很多中低收入戶，應該考量減、免徵。市議員林銘仁則說，中央有補助建設費用，若一度收5元，市府可能還會賺錢。

宋德仁說，部分縣市接管數較少，像是桃園僅11萬戶才不敢全面徵收，但像台北市接管88萬戶、高雄市43萬戶，也都全部徵收，其他縣市處理量少，所需經費也相對較少，新北接管數全國都追不上，實行後中低收入戶也會減徵。

市議員鍾宏仁、林銘仁則說，新冠肺炎疫情影響，目前都在紓困，盼明年7月再徵收。新北副市長吳明機表示，半年時間對市民已有緩衝時間，若要延期到一年，還必須再評估。

德仁 低收入戶

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