號稱新北最貴派出所 新莊昌平派出所啟用

被外界稱新北最貴派出所的新莊警分局昌平派出所今天舉行落成啟用典禮，新北市長侯友宜剪綵後表示，市府是警察最佳後盾，提供警察舒適工作環境及設備，才能讓警察全力拚治安。

今天的落成啟用儀式吸引地方人士的熱烈參與，在市長侯友宜及議長蔣根煌等多人共同剪綵下，昌平派出所正式上線服務，侯友宜還一一與警察同仁握手致意並和首任派出所所長鄭力仁閒話家常。

侯友宜表示，昌平派出所轄內7個里，共守護包括行政院辦公大樓、未來的國家電影文化中心及產業園區等重要地點，因此，必須提供警察一個舒適的環境、更好的設備及設施，讓他們毫無後顧之憂、全心全意捍衛新莊地區治安。

新北市警察局表示，代表新莊分局「十全十美」的第10個派出所的昌平所，將提供市民更專業、更全面的警政服務，讓市民能夠過得更安全、更安心。

昌平所被外界稱為新北最貴派出所，土地面積939.98平方公尺，以公告土地現值每平方公尺新台幣30萬2000元估算，加營建成本，建物價值超過3億元，相較其他派出所「身價」高出許多。昌平所採歐風城堡造型，和鄰近的昌平國民小學建築風格相融合，也展現出有別其他派出所的獨特風格。