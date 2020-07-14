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土城承天路變平穩 單車騎士挑戰好漢坡不怕受驚

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
桐花公園第二停車場道路完成鋪設。圖／新北市農業局提供
桐花公園第二停車場道路完成鋪設。圖／新北市農業局提供

新北市土城區承天路為大安里主要聯外道路，又可通往當地著名景點，因人車潮眾多，加上山區道路坡度較陡，長期下來出現路面裂化、坑洞破損情況，經進行改善工程後現已順利完工，提升民眾行車舒適及安全性。

承天路因爲通往桐花公園與承天禪寺等景點道路，不僅有許多登山、遊客及參拜民眾慕名前來，其陡峭路段，又稱好漢坡吸引眾多單車族前往挑戰，因此道路平穩度及安全性更顯重要。

新北市農業局指出，施工前除了請里長協助通知里民外，也叮嚀廠商在明顯處設置多個告示牌提醒用路人，並考量民眾通行權益，採取半側道路施工半側維持通行方式，分段逐次施工。

而較窄不易會車路段則暫時封閉道路進行施工，除加強交通管制及引導民眾改道外，更提供施工效率及縮短工程時間。

此次工程起點自好漢坡入口至桐花公園第二停車場，除了改善道路平穩度外，也拓寬急轉彎處，其改善路段總長約800公尺，經費約355萬元，5月中旬開始動工，7月13日正式完工。

大安里長張俊隆指出，從好漢坡上來有一轉彎處很陡，加上急彎造成會車不易並增加行車危險，增加路寬及修整順平道路坡度並重新鋪設路面後，有效提升道路品質，讓居民、登山客或騎單車民眾都能安心通行。

桐花公園出入口道路完成鋪設。圖／新北市農業局提供
桐花公園出入口道路完成鋪設。圖／新北市農業局提供
承天路好漢坡往上陡峭大轉彎路段改善完成。圖／新北市農業局提供
承天路好漢坡往上陡峭大轉彎路段改善完成。圖／新北市農業局提供
承天路道路鋪設完成。圖／新北市農業局提供
承天路道路鋪設完成。圖／新北市農業局提供
承天路好漢坡往上陡峭大轉彎路段改善完成。圖／新北市農業局提供
承天路好漢坡往上陡峭大轉彎路段改善完成。圖／新北市農業局提供
天路道路鋪設改善前有龜裂情況。圖／新北市農業局提供
天路道路鋪設改善前有龜裂情況。圖／新北市農業局提供

單車 桐花

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