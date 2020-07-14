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疫情好悶！勞工來新北唱歌 冠軍拿3萬
新北勞工局舉辦勞工之星歌唱大賽已邁入第15年，勞工局長陳瑞嘉說，為了讓更多人有參賽機會並爭取榮耀，今年限制歷屆冠軍不得參加，同時加碼獎金，今年冠軍可獲得3萬元，希望勞工朋友共襄盛舉。
陳瑞嘉表示，新冠肺炎疫情讓很多人「悶了很久」，勞工之星歌唱大賽可讓勞工們唱歌紓壓，今年前3名獎金都拉高5000元來增加參賽誘因，盼今年報名人數能突破往年紀錄。
代言人的孔鏘老師表示說，擔任電視台歌唱節目評審十餘年，經常遇到勞工之星歌唱大賽的優勝者，代表新北有很多實力堅強的好歌喉。
曾獲得活力之星組冠軍的呂曉倩分享，參加唱歌比賽難免會緊張，但緊張也是種動力，建議參賽者帶著平常心、一點點緊張、專業技巧來取勝。
勞工局出，報名時間自7月15日至8月14日為止，今年獎金更加碼至冠軍3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬5000元、殿軍1萬元，還有最佳造型、最佳台風、最佳啦啦隊等獎項，總獎金高達21萬元。
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