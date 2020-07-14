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侯友宜：治安好壞 中央地方到警察都應扛責

中央社 / 新北14日電

去年因地方治安事件怒拔淡水分局長職務的新北市長侯友宜，今天對中央撤換高雄、台南市警局長一事表示，治安的好壞，從中央到地方首長到第一線的警察都應扛起責任。

侯友宜去年6月因神明遶境引發地方治安事件，直接撤換淡水分局長陳良德，他當時表示新北市治安由市長負責，市長有權調整分局長。中央近來也因台南及高雄治安問題撤換兩市警察局長。

侯友宜今天出席市政活動接受媒體聯訪時，對中央拔官決策表示，中央警政人事是一條鞭，在整個警政人事系統，有一套考核制度，身為地方首長，對此表示「尊重」。

他表示：「警察真的非常辛苦，我們要好好的疼惜他們、支持他們、照顧他們，讓地方首長、中央跟第一線員警並肩作戰，守護新北市民生命和安全。」

他表示，警察在治安方面最重要是「預防」和「偵查」，預防上不是單一警察的責任，市政府要扮演團隊的後盾，讓犯罪的發生能夠減少到最低，地方首長也要為治安負起責任。

他後續再接受媒體聯訪時也再強調，警政人事一條鞭，中央有權力也相對有責任，一個地方治安的好壞，從中央到地方首長到第一線的警察，都應該扛起責任，。希望大家一起包容關懷支持警察全力捍衛治安。

警察 侯友宜

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