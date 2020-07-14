雙連攤商向北市府陳情 盼給予搬遷寬限期

台北捷運公司7月15日啟動捷運雙連站旁的線型公園改造工程，市府也開始整頓長期占用民生西路45巷道西側的無證攤商，公告搬遷期限將至，攤商自治會上午前往市府陳情，表達願意納管，拒絕搬遷訴求。副市長黃珊珊表示，目前已經請市場處與攤商溝通。

雙連攤商自治會上午前往市府陳情前，先在市集呼喊口號「雙連市集、不說再見」、「分段圍籬、分段施工」，議員邱威傑也到場聲援。除了攤商，市場處官員、當地反對攤商的集英里長賴政庸也到場，各有不同意見。

自治會認為，由於6月19日舉辦協調會時，市場處給予攤販一個月的時間籌組自治會，依法爭取專案納管，但施工時間已經定在明天，自治會認為時間大幅限縮，希望能多給一點協商的時間。

雙連市集自治會籌備會召集人林彥伶表示，環境清潔部分，攤商都有共識，會整理得很乾淨，不要讓居民說他們很髒很亂，沒有規矩。至於維持3.5公尺的消防通道，已請建築設計師幫忙規畫，找出最適合雙連市集的逃生方式和通道，甚至自治會也會準備可移動式的消防設備，配合消防局的演練。

議員邱威傑說，市場處有針對攤商管理雖然有非常多次溝通，他也認同要保留3.5公尺的消防通道，但已經成立自治會，卻沒有好好溝通，非常可惜。今天他看到有在地年輕人主動出來替商攤發聲，希望市長柯文哲利用這機會，把 傳統攤商做納管做好示範，畢竟在北市還有很多無照攤商需要好好管理。

里長賴政庸指出，這裡大部分攤商來自外縣市，來這作生意，垃圾不收，造成里內困擾，且占地為王，這是公家的地 不是私人的地，政府要拿出魄力來，沒有管理不行。

市場處表示，攤商的範圍，其實還是占用公園範圍，一個攤位要經營，至少要1.5米，兩邊都設攤，巷道僅剩2米，依規定巷道要維持3.5米，這是消防通道必要寬度，其實市府並沒有要把民生西路45巷的攤販消滅，而是希望納入管理 ，維持消防通道暢通，希望有自理組織去做管理。