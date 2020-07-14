新北擬徵污水費 每戶月增逾百元支出

新北市水利局長宋德仁表示，基於使用者付費，議會若審議通過「新北市污水下水道使用費徵收自治條例」草案，將隨水費附徵污水費，預估每戶每月約增100元到150元支出。

宋德仁表示，新北市10年接管數已達104萬戶，是全國接管戶數最多的城市，在有限人力及經費下，每年接管戶數是六都的一半，更居全國的42%，接管率雖約65%，低於北市的8成多，但戶數比北市的88萬戶高出許多。

他表示，污水下水道接管率代表城市進步指標，接管工程更改善家戶後巷安全與衛生，新北財政雖困難，但每年仍投入建設費用約新台幣30億元、營運管理費為11.3億元，工程費用有中央補助，但營管費卻只能由市府自行負擔。

他表示，全台僅剩新北、澎湖未徵收污水下水道使用費，「新北市污水下水道使用費徵收自治條例」草案目前已送市議會審議，若這次定期會審議通過後，經約半年和水公司協商及確認各戶水號後，最快明年初實施污水下水道使用費隨水費徵收。

他強調，新北污水處理成本約8.7元，但會和全台各縣市一樣，隨水費1度徵收5元，尚未接管戶不會徵收費用。以一般家庭每月約用水20到30度，未來將隨水費徵收污水費，每戶約增加100元到150元支出。一年約可進帳10.5億元，雖然仍不足營管費用，但對窘困的市庫有不少助益。