聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶救第4天！永和道路崩塌百人受災戶 最快今晚返家
新北市永和區文化路113巷因工程施作導致道路崩塌，經連日搶救及灌漿穩固地基，目前受影響的6棟公寓大樓，水電瓦斯等生活管系皆已修復，今晚7時擬完成道路鋪柏油工程，屆時技師公會及台電等單位將陪同住戶確認房屋結構，預計最快今晚即可返家。
受到影響被安置在旅館的住戶還有28戶96人及依親3人，新北市工務局表示，目前針對文化路113巷埋設排水暗管、汙水管線、廢棄物清除、排水溝施作、台電復電及道路鋪設柏油等工程，預計今晚7點前完成。
永和區公所今晚7點也會同結構技師、台電等相關單位，陪同住戶確認房屋結構無損、水及瓦斯等管線均可使用，確認無疑後最快今晚就能返家。
社區住戶對於房屋修復及補償有眾多意見，不少民眾認為自己家中牆壁龜裂需修復、有的認為房屋傾斜盼原地重修，甚至有民眾建議鄰近皆為近40年老舊公寓大樓，是否可藉此機會都市更新。
對此，營造商地樺營造特助張震揚昨晚在第一次說明會已表示，房屋損害賠償皆有法令規定，只要在開挖4倍範圍內的房屋都會再次做房屋傾斜等損害鑑定。
而民眾擔憂的地下道路基礎，未來則會請技師公會利用透地雷達，來做偵測及判斷結構基礎穩定是否安全無疑。民眾若不信任建商，也可自行找信任的鑑定單位，其費用將由建商全權負擔。
另外，針對住戶提出房屋價損及都更問題，張震揚昨也說，房屋因事故造成價值損害，這部分還很難認定，事件才剛發生，還需要判斷才能知道房屋是否因此價值損失；都更部分，因有其條件，無法說都更就都更。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言