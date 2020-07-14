搶救第4天！永和道路崩塌百人受災戶 最快今晚返家

新北市永和區文化路113巷因工程施作導致道路崩塌，經連日搶救及灌漿穩固地基，目前受影響的6棟公寓大樓，水電瓦斯等生活管系皆已修復，今晚7時擬完成道路鋪柏油工程，屆時技師公會及台電等單位將陪同住戶確認房屋結構，預計最快今晚即可返家。

受到影響被安置在旅館的住戶還有28戶96人及依親3人，新北市工務局表示，目前針對文化路113巷埋設排水暗管、汙水管線、廢棄物清除、排水溝施作、台電復電及道路鋪設柏油等工程，預計今晚7點前完成。

永和區公所今晚7點也會同結構技師、台電等相關單位，陪同住戶確認房屋結構無損、水及瓦斯等管線均可使用，確認無疑後最快今晚就能返家。

社區住戶對於房屋修復及補償有眾多意見，不少民眾認為自己家中牆壁龜裂需修復、有的認為房屋傾斜盼原地重修，甚至有民眾建議鄰近皆為近40年老舊公寓大樓，是否可藉此機會都市更新。

對此，營造商地樺營造特助張震揚昨晚在第一次說明會已表示，房屋損害賠償皆有法令規定，只要在開挖4倍範圍內的房屋都會再次做房屋傾斜等損害鑑定。

而民眾擔憂的地下道路基礎，未來則會請技師公會利用透地雷達，來做偵測及判斷結構基礎穩定是否安全無疑。民眾若不信任建商，也可自行找信任的鑑定單位，其費用將由建商全權負擔。