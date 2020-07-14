淡水古蹟館出租鬼滅之刃浴衣 Cosplay逛老街

日本超人氣動漫「鬼滅之刃」席捲全亞洲，台灣也有許多忠實觀眾，淡水古蹟博物館結合動漫及三倍券風潮，明起於「淡水街長多田榮吉故居」推出鬼滅之刃浴衣出租，共有三大人氣角色，民眾憑三倍券即可享半價優惠承租一小時，化身為動漫主角，走踏淡水老街。

三倍券明起正式上路，淡水古蹟博物館同步推出「青春山海線－來去古蹟當Coser」活動，今年有別以往，不只出租日式浴衣，還有「鬼滅之刃」動漫中「竈門炭治郎」、「竈門禰豆子」、「我妻善逸」等人氣角色服裝。

淡水古蹟博物館指出，出租體驗時間為每周四、五10時至15時，六、日延長至16時，使用三倍劵租借1套成人浴衣優惠價200元（原價300元）、2套兒童浴衣優惠價200元（原價400元），同時租用2套成人及2套兒童浴衣優惠價500元（原價1000元），限時一小時，民眾可自由拍照打卡。

住在淡水的張先生表示，「能夠穿動漫款的浴衣覺得很有趣，有身歷其境的感覺，會推薦給身邊的親朋好友來玩，一解不能飛出國的憂鬱」，在航空公司任職的林先生則說，每年都會跟女友相約出國，今年因疫情僅能國內旅遊，聽聞有動漫特色浴衣，將特別到淡水約會，營造不一樣的甜蜜感。

淡古館長柏麗梅表示，今年已完成故居庭院的改善工程，包括景觀水池、石板步道及日式流水造景等，整體環境更適合拍照，並搭配振興三倍劵加碼推出各種優惠組合，新進一批花色及動漫款式的浴衣，給來訪的人有更多元的選擇。另外，紅城小舖同步推出三倍券的200元及500元文創商品福袋，消費滿300元可享8折優惠。