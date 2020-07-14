草里釣魚吧系列活動將開跑 限額數量明搶先報名

新北市石門區草里漁港是北台灣著名垂釣天堂，新北市政府為推動漁港轉型活化，推動青春山海線嗨漁港-草里釣魚吧系列活動，包含夜間親子釣魚、親子炭烤、港邊音樂會等，所有活動皆免費，採取明天早上10點線上限額報名方式，盼透過系列活動吸引更多民眾前往草里遊玩。

草里釣魚吧第一波活動包含夜間親子釣魚、親子炭烤、垂釣天堂拍賣會、港邊音樂會、魚拓體驗，並規畫胖卡市集及行動啤酒車。

為讓民眾體驗釣魚樂趣，現場聘請專業老師巡場指導垂釣技術，體驗完後，可將自己釣到的漁獲或在拍賣會上購買的海鮮現場炭火燒烤；魚拓體驗也會有專業老師帶領，活動將於7月26日下午4時開始。

新北市漁業處表示，考量場域空間、食材數量及安全性，活動採名額限制，7月15日早上10時開放線上報名，間親子釣魚共50組、親子炭烤70組、魚拓體驗分下午5時及傍晚8時兩場次，共40組。

參加炭烤民眾不需準備器材，漁業處將提供每組烤爐及4人份的魚輪、甜不辣、玉米、烤肉醬、蔥、將、蒜等食材，民眾只需自備主食及愛吃食材即可。

若沒搶到線上報名名額者，活動當天下午3時開放限量現場報名，親子釣魚、親子炭烤各有30組名額，魚拓體驗則有20組名額。

另外，草里釣魚吧第二波活動「釣魚天堂藝響節」將於8月15日開始，活動內容包含一夜干製作教學、金山街頭展演、漁網染頭巾DIY、放天燈等，皆免費報名。

新北市農業局長李玟表示，草里釣魚吧系列活動結合藝術觀光美學與垂釣天堂，來打造草里漁港全新形象，讓漁港成為親子遊憩及年輕族群出遊的觀光亮點，並開創漁港轉型新經濟。