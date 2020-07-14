新北「Fun開玩浪」 觀旅局推青春山海線有6種玩法

國內疫情舒緩，新北市政府觀光旅遊局規畫青春山海線—Fun開玩浪」遊程，提供6條海陸活動行程，不用出國就可在山海美景中倘佯，利用捷運、淡海輕軌、金包里雙層巴士或騎GoShare、自行車，說走就走來場小旅行。

金山海灣擁有半月地形，除了知名地標燭台雙嶼、金山老街，也發展出獨木舟、衝浪等水上休閒活動，中角灣國際衝浪基地是北海岸新興玩樂據點，金山海岸經過漂流木裝置藝術妝扮， 相當有特色。不會衝浪也可現場學習。

東北角擁有豐富的海蝕地形，沿台2線濱海公路延伸，不能錯過台灣36處秘境之一的象鼻岩，還可以體驗獨木舟和浮潛。「深澳鐵道自行車」至9月30日止，每日晚上6點到8點30分加開6個夜間班次，夜間燈光投射下又和白天感受完全不同。

福隆海水浴場有綿延的沙灘，海域可體驗SUP和風浪板設施，適合親子同遊，還可以到「鮮物本舖」體驗噴灑海菜餵九孔，再動手炙燒九孔，大啖澳底漁港新鮮海產。

淡海輕軌是北台灣第一條輕軌路線，從淡水紅樹林一路到淡海新市鎮，全線11座車站都有量身訂製的幾米裝置藝術，適合喜愛打卡的民眾。崁頂站（V11）旁的海濱自行車道長3.6公里，被喻為「淡水最美麗的海岸單車道」，黃昏還能在海尾仔沙灘賞夕陽；不想騎車可到淡水沙崙綠野馬場，騎馬享受海風吹拂。

新北雙層巴士「金包里號」一次遊遍萬里、金山、石門超過10個景點，包括白宮行館、野柳地質公園、汪汪地瓜園產業故事館、獅頭山公園、小鶴基地蓮花田、中角灣國際衝浪基地、石門洞、富貴角燈塔、麟山鼻步道等，有導覽人員隨車解說。本月11日至24日每晚7點開始，深澳漁港有夢幻光雕水舞秀。