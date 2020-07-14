快訊

洪水中的鄱陽湖之戰：中國搶救「長江中下游最後防線」？

13:30萬安演習！人車不管制 首發「空中威脅告警」簡訊

新北「Fun開玩浪」 觀旅局推青春山海線有6種玩法

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市青春山海線上有許多綠色運具，遊玩也能兼顧環保。圖／觀旅局提供
新北市青春山海線上有許多綠色運具，遊玩也能兼顧環保。圖／觀旅局提供

國內疫情舒緩，新北市政府觀光旅遊局規畫青春山海線—Fun開玩浪」遊程，提供6條海陸活動行程，不用出國就可在山海美景中倘佯，利用捷運、淡海輕軌、金包里雙層巴士或騎GoShare、自行車，說走就走來場小旅行。

金山海灣擁有半月地形，除了知名地標燭台雙嶼、金山老街，也發展出獨木舟、衝浪等水上休閒活動，中角灣國際衝浪基地是北海岸新興玩樂據點，金山海岸經過漂流木裝置藝術妝扮， 相當有特色。不會衝浪也可現場學習。

東北角擁有豐富的海蝕地形，沿台2線濱海公路延伸，不能錯過台灣36處秘境之一的象鼻岩，還可以體驗獨木舟和浮潛。「深澳鐵道自行車」至9月30日止，每日晚上6點到8點30分加開6個夜間班次，夜間燈光投射下又和白天感受完全不同。

福隆海水浴場有綿延的沙灘，海域可體驗SUP和風浪板設施，適合親子同遊，還可以到「鮮物本舖」體驗噴灑海菜餵九孔，再動手炙燒九孔，大啖澳底漁港新鮮海產。

淡海輕軌是北台灣第一條輕軌路線，從淡水紅樹林一路到淡海新市鎮，全線11座車站都有量身訂製的幾米裝置藝術，適合喜愛打卡的民眾。崁頂站（V11）旁的海濱自行車道長3.6公里，被喻為「淡水最美麗的海岸單車道」，黃昏還能在海尾仔沙灘賞夕陽；不想騎車可到淡水沙崙綠野馬場，騎馬享受海風吹拂。

新北雙層巴士「金包里號」一次遊遍萬里、金山、石門超過10個景點，包括白宮行館、野柳地質公園、汪汪地瓜園產業故事館、獅頭山公園、小鶴基地蓮花田、中角灣國際衝浪基地、石門洞、富貴角燈塔、麟山鼻步道等，有導覽人員隨車解說。本月11日至24日每晚7點開始，深澳漁港有夢幻光雕水舞秀。

新北市府在青春山海線上完成11處GoShare DOTS定點借還站，可體驗長約8公里的雙灣自行車道，欣賞包括白沙灣、麟山鼻風稜石、咕咾藻礁、雙連石滬、淺水灣等景點，放慢速度用雙腳踩著自行車，細細感受青春山海線之美。

新北市青春山海線上有許多綠色運具，遊玩也能兼顧環保。圖／觀旅局提供
新北市青春山海線上有許多綠色運具，遊玩也能兼顧環保。圖／觀旅局提供
新北市淡水海邊夕陽美景令人流連忘返。圖／觀旅局提供
新北市淡水海邊夕陽美景令人流連忘返。圖／觀旅局提供
新北市深澳鐵道自行車夜間美景和白天完全不同。圖／觀旅局提供
新北市深澳鐵道自行車夜間美景和白天完全不同。圖／觀旅局提供
新北市青春山海線上有許多綠色運具，遊玩也能兼顧環保。圖／觀旅局提供
新北市青春山海線上有許多綠色運具，遊玩也能兼顧環保。圖／觀旅局提供
新北市深澳水上活動相當受歡迎。圖／觀旅局提供
新北市深澳水上活動相當受歡迎。圖／觀旅局提供
新北市貢寮每年吸引不少人戲水消暑。圖／觀旅局提供
新北市貢寮每年吸引不少人戲水消暑。圖／觀旅局提供

自行車 淡海輕軌

延伸閱讀

新北也要收汙水費 自治條例送審

新北衛生局評選「優級」店家 送百元消費券推振興旅遊

全國僅新北、澎湖未收 新北盼收汙水下水道使用費

連夜撤家園 他們飽嘗洩洪之苦

相關新聞

暑假掀起第二波返國潮 台中居家檢一周多300人

歐美等國家新冠肺炎疫情越來越嚴重，美國更創下單日6.9 萬人新高紀錄，世衛組織昨更宣布，南美是肺炎疫情震央所在。暑假掀起...

回收車撞毀報廢有人隻手遮天？ 台南環保局：班長撤職

台南環保局清潔隊西港區隊遭檢舉，去年6月間1輛公務車撞毀，疑區隊長包庇駕車的隊員，並以不實理由將車子報廢，最近遭人檢舉。...

新北「Fun開玩浪」 觀旅局推青春山海線有6種玩法

國內疫情舒緩，新北市政府觀光旅遊局規畫青春山海線—Fun開玩浪」遊程，提供6條海陸活動行程，不用出國就可在山海美景中倘佯...

「我想要爸過好日子」 他輕度智障學餐飲盼為父親依靠

「我想要爸爸過好日子，讓弟弟安心去當兵」，22歲卓文豪領有輕度智能障礙手冊，雖然個性內向、口語表達能力不流暢，他主動報名...

修路不再凹凸不平 土城引進熱再生修補車

道路修補總是坑坑洞洞，造成用路人不便及增加危險性，土城區公所路面維護廠商引進「熱再生修補車」，較傳統迅速、交接處也較密合...

綠營反對台中文山新建焚化爐 環局：汰舊換新有效減汙

台中市南屯區文山焚化廠汰舊換新，明天將舉行公聽會，蒐集專家學者、社團與居民意見。民進黨市議員何文海等人今開記者會，指市長...

愛心里長頒200萬獎學金 學生受激勵成功考上台大

永和區保順里長林葉成與妻子葉佩璉，年輕時一起在菜市場擺攤賣服飾打拚，現今事業有成、林葉成更連續擔任4屆里長並積極回饋地方...

台女婿、荷蘭代表紀維德將返國 柯文哲頒贈榮譽市民狀

荷蘭貿易暨投資辦事處(荷蘭在台辦事處前身)代表紀維德(Guy Wittich)今年8月將任期屆滿，返回荷蘭經濟部擔任重要...

基隆明天聯合徵才 10廠商提供北北基職缺

因應國內疫情趨緩，求才廠商用人需求增加，勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心明天下午辦理聯合徵才活動，邀請10家廠商提供1...

北士科再度招商 北市府釋2大利多

台北市重大招商案「北投士林科技園區地上權案」，去年10月首度招商，但受疫情影響無人投標。市長柯文哲昨天親自主持招商說明會...

北市YouBike1.0明年底前維持400站 雙北好借還

雙北合作交流平台第10次副市長層級會議昨天在新北市政府召開，新北市副市長陳純敬與台北市副市長黃珊珊共同主持，針對雙北Yo...

台北市府16日人事調動 周榆修接掌社會局

台北市社會局長劉志光因健康因素7月中去職，新任社會局長將由市府有給職顧問周榆修接任，預計16日發布人事令，台北市長柯文哲...

熱門新聞

傳蘇院長撂重話？ 南市警察局長周幼偉旋即被拔官

李婉鈺分享做冰滴咖啡 網友歪樓問：這是您的睡衣嗎？

港湖女神意外曝光賴品妤性感中空照 網友驚呼「腰到底多細？」

影／爆料高雄自助餐回鍋油「比機油還黑」！衛生局稽查超標換油

台南市警局長周幼偉：對台南治安工作問心無愧

台東省道30公尺內從60下降25公里 駕駛：這叫緊急剎車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。