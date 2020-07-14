「我想要爸過好日子」 他輕度智障學餐飲盼為父親依靠

「我想要爸爸過好日子，讓弟弟安心去當兵」，22歲卓文豪領有輕度智能障礙手冊，雖然個性內向、口語表達能力不流暢，他主動報名餐飲服務的職涯實習課程，希望未來能成功進入職場，有一天能成為父親的依靠。

卓文豪高中肄業，父母親在他國小的時候就離異，父親為了照顧年邁的阿嬤和兩名兒子，肩負重任，長期過度勞累的身體頻頻出狀況。為了減輕父親壓力，並讓弟弟可以安心入伍當兵，卓文豪認真在伊甸基金會小作所學習各項工作技能，還積極報名餐飲服務的職涯實習課程。

今天他到台南市異人館實習，挑戰內、外場清潔工作，以及吧台飲料調製、上菜服務禮儀等工作流程，展現認真積極的態度，他說，「我要當服務生為大家服務，工作賺錢請爸爸和弟弟吃飯」，也希望能靠自己的雙手打造自己的人生舞台。

異人館連鎖餐飲總經理林岡立表示，異人館與伊甸基金會合作公益活動，至今已邁入第3年，以實際行動陪伴身障青年進入職場圓夢，期許透過每年的公益活動讓更多人一起為弱勢朋友加油打氣。

伊甸基金會台南職重中心主任張雅琪說，身心障礙青年只要透過專業訓練，也可以跟每個人一樣擁有自己的一片天，希望更多企業可以給予身障者一個證明自己能力的機會，讓他們可以養活自己，也可以照顧家人。