北市2污水廠善用再生水 年省5000萬水費

北市衛工處表示，迪化與內湖2污水廠善用再生水，清洗廠區、澆花、沖馬桶等，一年可省5000萬自來水費，歡迎機關團體或民眾登記取用。

工務局衛生下水道工程處長林昆虎表示，迪化及內湖2座污水處理廠，每日可處理大台北地區74萬噸的生活污水，經由層層處理後符合國家放流水標準，放流至河川補注基流量，維護河川生態。

此外，部分消毒後的放流水再經處理成為再生水，除可做為污水處理廠營運用水外，也提供外界免費取用。迪化及內湖污水處理廠為用水大戶，每年使用再生水高達250萬噸，以自來水每度20元計算，每年可節省水費高達新台幣5000萬元。

迪化污水處理廠長盧師璇說，每日迪化廠及內湖廠分別可生產1萬噸、2萬噸的再生水，24小時提供機關團體、民眾免費取用於營建工地抑制揚塵灑水、街道清洗、路面降溫、綠地澆灌等不與人體直接接觸的用途。

衛工處表示，歡迎民眾至2座污水處理廠警衛室登記取用，珍惜水資源也省荷包。