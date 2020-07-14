修路不再凹凸不平 土城引進熱再生修補車
道路修補總是坑坑洞洞，造成用路人不便及增加危險性，土城區公所路面維護廠商引進「熱再生修補車」，較傳統迅速、交接處也較密合平整。
土城區長陳國欽表示，傳統道路修復若採用銑刨重鋪方式，耗時較長，對交通衝擊也比較大。改用熱再生修補方式，可立即修補，施工時間短，20分鐘即可完成修復，且施工噪音小，施工時僅占用1車道，另修補的交界處黏結較密合，抗水能力佳，道路平整幾乎沒有落差。
陳國欽表示，針對路基良好、但路面損壞的坑洞、龜裂，使用熱再生修補瀝青混凝土路面工法，透過以熱燙鈑方式對路面進行加熱、翻鬆、拌合、夯實，將原有瀝青混凝土路面加熱至軟化點，鏟鬆軟化後，再添加部分常溫瀝青混凝土及適當乳化瀝青進行拌合，修補範圍抹平後再夯實。
土城區公所為讓相關人員瞭解工程技術，特別辦理熱再生修補工程觀摩，與時俱進，讓民眾用路更有感。
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