新北市圖金山石門館融合玩具 造福偏鄉早療兒

新北市立圖書館金山分館及石門分館今天啟用免費融合玩具服務，提供親子及有早療需求兒童使用，搭配台大醫院提供早期療育書單，提升偏鄉早療資源。

新北市立圖書館金山分館及石門分館主任蕭千惠表示，館內取得認證的融合玩具約有31件，除了一般親子可以使用外，也特別適合有早期療育需求的兒童使用。

在石門地區服務的陳姓早療師表示，早療對慢飛天使相當重要，以繪本搭配玩具，可以進行更有效教學，但偏鄉早期療育的學習資源卻較為缺乏。

蕭千惠表示，北海岸地區約有21件早療個案，以3至6歲兒童最多，有了融合玩具以後，可以搭配館內台大醫院提供的專業早期療育書單，讓家長及老師免費預約使用，早療兒可以藉由閱讀及使用融合玩具，增加感官刺激。

蕭千惠表示，館內也提供有視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等6種需求的融合玩具服務，今天才剛啟用，上午就有老師帶著小朋友前來使用。

新北市立圖書館表示，目前新莊、鶯歌、土城親子、淡水水碓、淡水竹圍、蘆洲兒童親子、金山分館與石門分館共設置有8間融合玩具圖書館，均提供多種豐富、經認證的融合玩具，免費讓民眾使用，相關服務資訊請至新北市立圖書館網站查詢。