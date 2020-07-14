文大違建未提改善 北市府：28日開會討論

文化大學大典館去年2月大火燒出違建問題，但校方於今年6月底改善期限前仍未能提改善方案。北市建管處今天說，此案已轉至違建爭議處理委員會，將視28日開會決議結果處理。

蘋果新聞網報導，台北市長柯文哲鐵腕打擊違建，但碰上「重量級」違規戶文化大學卻急轉彎。據了解，文大大典館改善期限在今年6月底到期，校方未提改善方案，柯文哲拍板查封，卻因文大校董改選尚有爭議，市府內部竟集體說服柯文哲將此案往後推延，讓反對派幕僚直嘆依法行政文化都沒了。

建管處發言人洪德豪今天告訴中央社記者，大典館共有8層樓，但6、7及8樓為既存違建，屬超過基地法定容積的實質違建，因其容積已滿須申請移轉，但文大直到今年6月底的改善、補照期限前仍未提改善方案。

洪德豪說，目前此案已移轉至「違建爭議處理委員會」處理，預計7月28日開會討論，屆時將視決議結果，再做後續處理。

針對建管處在6月29日才提報市長室會議討論此案一事。洪德豪表示，因列管案都有訂定期限且須層層上報處理，若有任何一關卡有意見就退回重議再報，並非特意在6月底改善期限前一天才提報。

文化大學大典館去年2月火警，造成多名師生受困，2名女學生傷勢較重，事後遭發現大典館的樓層是既存違建，引發關注。依「台北市違章建築處理規則」規定，危害公共安全的「屋頂加蓋第二層以上違建」應優先執行拆除，且不得補照、緩拆。