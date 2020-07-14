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綠營反對台中文山新建焚化爐 環局：汰舊換新有效減汙

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員今開記者會，表達反對市府以汰舊換新的名義，在文山焚化再建新爐。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員今開記者會，表達反對市府以汰舊換新的名義，在文山焚化再建新爐。記者陳秋雲／攝影

台中市南屯區文山焚化廠汰舊換新，明天將舉行公聽會，蒐集專家學者、社團與居民意見。民進黨市議員何文海等人今開記者會，指市長盧秀燕打破前市長林柏榕承諾「不會在文山新建化廠」且24年前的環境影響報告書已不符現況，目前南屯人口爆長，偏鄉已成市區，堅決反對市府新建焚化爐。環保局長吳志超強調， 文山焚化爐是汰舊換新計畫，新建一支就拆除舊爐，一切依法。

何文海指出，前市長林柏榕在1995年親口承諾，絕不會在文山地區興建第二座焚化爐及第四期掩埋場。但同黨的市長盧秀燕打破市長承諾，將在文山焚化廠興建新焚化爐，南屯區各里長與居民群情激憤，何文海說他要代表地方發聲，堅決反對。

何文海質疑環境影響評估法施行細則直到1995年才公告實施，1987年的環境影評估報告書，並不是於環評法的環境影響評估書，報告書僅「備查」而非「通過」，無法視為有效的環境影響評估，要興建新爐，市府是帶頭違規。

環保局回應，台中市政府在1986年委託財團法人中華顧問工程司，提出台中文山焚化廠環境影評估報告，召開審查會同意環境影響評估報告備查，展開興建工程，整體工程1995年完工，興建時依當時的法令規定辦理。文山廠的環境影響評估書件為環評法施行前所完成，並經市府審查且作成結論，程序完備，該環評書件已具效力。

何文海指出，1986年的調查結果至今已34年，南屯的環境變遷、人口增長、聚落分布、區域敏感度、產業變化、交通狀況等等已全面改變，且縣市合併後台中市人口由當年73大幅增至281萬人，文山焚化廠位置以前是邊陲地帶，目前人口密度不斷攀升，文山焚化爐高氮氧化物嚴重影響台中市民健康，被在地人視為最大毒瘤。

何文海邀專家學者探討，不論從都市發展、人口變化、環境評估等各方面都不適合在南屯地區再興建焚化爐。而文山焚化爐是全國第二老舊的焚化爐，長久汙染空氣，當地居民身受其害，文山焚化爐既已老舊不堪，應依退場機制退役，而非舊地新建，市府應另覓新址，遷移到他處，符合社會期待。

環保局長吳志超強調，文化焚化廠的焚化爐是建一支新爐就拆一支舊爐，功能更好且減低汙染。

這次文山廠汰舊換新內容依環境影響評估法相關規定辦理，並依據「促進民間參與公共建設法」第6-1條規定，7月15日將辦理公聽會說明執行概況，廣泛蒐集地方居民、民間團體與相關領域專家學者意見，以利文山廠未來營運能符合民眾期待，並有效解決台中市廢棄物處理問題。

環保局表示，台中市已成為全台第二大城市，垃圾處理問題迫在眉睫，為解決廢棄物，市府積極推動文山焚化廠「汰舊換新」增加綠能發電，照顧地方權益，也解決廢棄物去化問題。

焚化爐 台中市 環評

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