愛心里長頒200萬獎學金 學生受激勵成功考上台大

永和區保順里長林葉成與妻子葉佩璉，年輕時一起在菜市場擺攤賣服飾打拚，現今事業有成、林葉成更連續擔任4屆里長並積極回饋地方，不僅開辦「里長獎學金」，頒發逾200萬元、受惠學生逾千人，他還捐助國小籃球隊及美術班，培養多位籃球國手。

外表剛毅、不善言辭的林葉成與妻子葉佩璉結褵40年，從年輕時在菜市場租攤位賣服飾努力打拚，憑著誠實信用好口碑獲得好評，甚至有了店面。

事業逐漸起飛穩定後，兩人更長期捐助社福團體及弱勢家庭善款及物資，2006年林葉成當選為里長後，秉持「一人當選，全家服務」精神協助里民。

林葉成有感於求學期間苦無資源，因此擔任里長後自掏腰包開辦「里長獎學金」，並分為國小組600元，共60個名額、國中組1000元，25個名額、高中組1200元，25個名額、大學組1500元，20個名額。

開辦獎助學金以來，從最初的60位受獎到2019年130位受獎，人數倍數成長，學生成績也逐年提升，每年皆有3到5名學生考上台大、建中、北一女、師大附中等第一、二志願名校，締造鄰里間高升學率佳績。

林業成表示，總預算為20多萬元，因此若組別滿額但仍有學生申請，他都會盡量給予獎學金，此次108學年度申請獎學金的獲獎名單，國小組有59名、國中組26名、高中組10名、大學組30名。

此外，葉成也長期捐助永平國小籃球隊及美術班活動經費，讓孩子們能順利出賽，甚至培育出黃建智、陳又瑋等多位籃球國手，讓他深感與有榮焉；每天早上7點更能看到他在永平國小導護志工，護送學童上學。