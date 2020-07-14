暑假掀起第二波返國潮 台中居家檢一周多300人

歐美等國家新冠肺炎疫情越來越嚴重，美國更創下單日6.9 萬人新高紀錄，世衛組織昨更宣布，南美是肺炎疫情震央所在。暑假掀起返國潮，台中市長盧秀燕今在市政會議公布，過去一周以來，台中市又增加300名居家檢疫者，她強調台灣本土很乾淨，但要求各局處戒慎恐懼，不要鬆懈。

台中市長盧秀燕今天在市政會議指出，上周新冠肺炎居家檢疫有1811人，經一星期增加300人，已有2110人，加上居家隔離共2116人，盧秀燕表示，明顯出現第二波的返國潮，她要求台中各局處不要鬆懈。

盧秀燕強調，公布居家檢疫的人數，是向市民報告防疫現況，市民不用緊張，市府衛生局、民政局、社會局與警察局等單位通力合作，也要求居家檢疫的民眾不要外出，安全度過檢疫期。