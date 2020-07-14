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暑假掀起第二波返國潮 台中居家檢一周多300人

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕指出，台中市一周增加300名展家檢疫者，可見暑假出現第二波返國潮，要求各局處防疫不要鬆懈。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕指出，台中市一周增加300名展家檢疫者，可見暑假出現第二波返國潮，要求各局處防疫不要鬆懈。記者陳秋雲／攝影

歐美等國家新冠肺炎疫情越來越嚴重，美國更創下單日6.9 萬人新高紀錄，世衛組織昨更宣布，南美是肺炎疫情震央所在。暑假掀起返國潮，台中市長盧秀燕今在市政會議公布，過去一周以來，台中市又增加300名居家檢疫者，她強調台灣本土很乾淨，但要求各局處戒慎恐懼，不要鬆懈。

台中市長盧秀燕今天在市政會議指出，上周新冠肺炎居家檢疫有1811人，經一星期增加300人，已有2110人，加上居家隔離共2116人，盧秀燕表示，明顯出現第二波的返國潮，她要求台中各局處不要鬆懈。

盧秀燕強調，公布居家檢疫的人數，是向市民報告防疫現況，市民不用緊張，市府衛生局、民政局、社會局與警察局等單位通力合作，也要求居家檢疫的民眾不要外出，安全度過檢疫期。

新冠肺炎 居家檢疫 盧秀燕

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