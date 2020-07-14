聽新聞
test
0:00 / 0:00
暑假掀起第二波返國潮 台中居家檢一周多300人
歐美等國家新冠肺炎疫情越來越嚴重，美國更創下單日6.9 萬人新高紀錄，世衛組織昨更宣布，南美是肺炎疫情震央所在。暑假掀起返國潮，台中市長盧秀燕今在市政會議公布，過去一周以來，台中市又增加300名居家檢疫者，她強調台灣本土很乾淨，但要求各局處戒慎恐懼，不要鬆懈。
台中市長盧秀燕今天在市政會議指出，上周新冠肺炎居家檢疫有1811人，經一星期增加300人，已有2110人，加上居家隔離共2116人，盧秀燕表示，明顯出現第二波的返國潮，她要求台中各局處不要鬆懈。
盧秀燕強調，公布居家檢疫的人數，是向市民報告防疫現況，市民不用緊張，市府衛生局、民政局、社會局與警察局等單位通力合作，也要求居家檢疫的民眾不要外出，安全度過檢疫期。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言