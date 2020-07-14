北市府顧問周榆修接社會局長 16日生效

台北市社會局長劉志光上任才數月就因健康因素請辭，市府今天證實由顧問周榆修接任，16日生效；此外，秘書長薛春明退休，由副秘書長陳志銘出任。

劉志光日前表示，因腦血管有狹窄情況，醫生建議休養，因此向市長柯文哲請辭。

市府今天證實，由顧問周榆修經遴選後脫穎而出接任社會局長，16日生效。此外，秘書處秘書長薛春明屆齡退休，將由副秘書長陳志銘升任。

副秘書長將由現任市府參事林育鴻升任，隨著此次人事異動，副發言人戴于文也將兼任市長室副主任，媒體事務組秘書李旻蔚轉任市長室副主任。

周榆修為民進黨蘇系出身，曾任台北市議員助理、民進黨青年部副主任、立委蘇巧慧助理等，2017年進入柯市府市長室擔任專員，2018年升任市府顧問。