回收車撞毀報廢有人隻手遮天？ 台南環保局：班長撤職

台南環保局清潔隊西港區隊遭檢舉，去年6月間1輛公務車撞毀，疑區隊長包庇駕車的隊員，並以不實理由將車子報廢，最近遭人檢舉。環保局表示，去年10月調查後認為有行政疏失，已分別記駕車的隊員申誡處分。

台南市環保局表示，經查證，西港區清潔隊黃姓班長是在去年6月間3.5頓回收車輛於督導勤務途中，因閃避不及路中竄出來的野狗，不慎撞到燈桿，導致車頭毀損。事後區隊長考量到隊員未受傷，且又是因公出勤而發生事故，加上車齡已19年，維修上較不符合成本，同年7月2日簽准報廢減帳處理。

環保局說，此案主要是因事故發生後第一時間內，區隊未主動報警處置及通知科部，且延至同年10月底後，才簽辦後續事故，處置作為，有明顯疏失。因此在釐清案情後，依規定將區隊長記申誡1次，黃姓班長記申誡2次，並撤掉班長職務。

環保局長謝世傑表示，將持續嚴格要求各區隊車輛管理及交通事故處置作業流程，並引以為戒，如違規情事者，將從嚴議處。