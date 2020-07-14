基隆明天聯合徵才 10廠商提供北北基職缺

因應國內疫情趨緩，求才廠商用人需求增加，勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心明天下午辦理聯合徵才活動，邀請10家廠商提供146個職缺，待業或有轉職規畫的求職民眾可把握良機參加面試。除職缺多樣化以外，工作區域也涵蓋基隆、瑞芳、汐止、台北等地，滿足不同地區求職者的需求。

基隆就業中心表示，10家廠商職缺，服務業有OK連鎖店、三商餐飲、美商德盟、東亞運輸倉儲、台灣宅配通、潤泰保全、台業保全等招募儲備幹部、門市人員、展示專員、店務助理、業務助理、聯結車司機、引擎維修員、理貨員、程式設計員、宅配員、社區秘書、保全、清潔等多項工作；製造業則有元璋玻璃、聯華食品、聯合醫療器材等公司招募作業員、調理員、包裝員等多樣職缺。

除職缺多樣化以外，工作區域也涵蓋基隆、瑞芳、汐止、台北等地，滿足不同地區求職者的需求。比如潤泰保全招募20名清潔人員及10名保全人員，工作地點在南港或松山車站2樓商場，交通便利。潤泰李姓協理表示，透過現場徵才活動徵才可以大幅縮短招募的時程，也節省民眾的求職成本，他鼓勵求職者到活動現場參加面試，只要態度誠懇積極、配合度高，得到錄取的機會就很大。

廠商代表及應徵民眾配合自行佩戴口罩，時間在明天下午2時至4時，地點在基隆就業中心，地址基隆市中正區中正路102號。

基隆就業中心主任盛慧中說，多參加現場徵才活動可以觀察目前職場趨勢及熱門職缺，有助於確認自己的求職方向，若想進一步確認職業興趣及職能盤點、職涯規畫等，可以先到就業中心及六堵分站尋求專人協助。相關細節請洽基隆就業中心（02）24225263及六堵分站（02）24515020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw。