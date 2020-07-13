永和道路崩塌首場說明會 住戶擠爆會場憂房價受損

新北市永和區文化路113巷因工程導致道路崩塌，造成鄰近房屋結構損害，永和區公所今晚邀請新北市消防局、工務局、法制局、建商及營造商，一起與住戶召開第1次說明會，針對民眾關心的後續賠償，營造商地樺營造特助張震揚表示，之後鑑定完會再與住戶協商補償問題，而房屋價值是否損害，目前還無法認定。

永和區長陳怡君表示，第1次會議室建立住戶與建商、營造商的溝通協調平台，除相關單位向住戶說明搶救復工進度外，建商及營造商也進行賠償說明及聆聽住戶訴求。

此外，公所也會協助災民成立自救會，而調解會則提供免費法律扶助服務，讓災民爭取到應有的權益，後續也將配合住戶召開第2次說明會。

張震揚會後表示，房屋損害賠償皆有法令規定，只要在開挖4倍範圍內都會再次做損害鑑定，而民眾擔憂的地下道路基礎，未來則會請技師公會利用透地雷達，來做偵測及判斷結構基礎穩定是否安全無疑。

目前先補償6棟30戶住戶，是因他們的生活直接受到衝擊及不便的居民，日後也會陸續接受因道路崩塌而受到影響居民的陳情，進行會勘和鑑定來做損害處理。

針對民眾認為房屋因事故造成價值損害，張震揚表示，這部分還很難認定，事件才剛發生，還需要判斷才能知道房屋是否因此價值損失，目前還無法認定。

另外，有民眾提出能否自行找信任技師鑑定，張震揚說，若民眾不信任建商找的技師，當然可自行尋找信任的單位，建商也會全權負責其費用，來增加彼此信任度。