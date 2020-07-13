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新北衛生局評選「優級」店家 送百元消費券推振興旅遊
新冠肺炎疫情趨緩，新北市衛生局評核衛生「優」級的68處餐飲店家，推出「遊新北好食趣」手冊，內含100元消費券，民眾10月底前造訪即可憑券享用折抵。首波與瑞芳商圈合作，將在18日於瑞芳後火車站、25日於猴硐火車站限時限量發送手冊，未來也將擴展至其他商圈，復甦在地經濟。
新北市衛生局指出，由於瑞芳商圈外國遊客眾多，業績受疫情衝擊甚鉅，此次針對從業人員、作業環境、廢棄物及倉儲管理，以及製程與品管、飲食場所標示、食材來源等，評選出60間瑞芳區優級店家，另還有坪林6間、板橋2間，羅列在「遊新北好食趣」手冊中。
衛生局表示，每本手冊內含100元消費券，面額為兩張50元（不可找零），將於18日在瑞芳後火車站、25日在猴硐火車站各發送600本手冊，另外現場也可參加抽獎，共有Switch主機及健身環等好禮，預計8月31日於「新北衛什麼」粉絲團公布中獎名單，藉此鼓勵民眾至商圈消費。
衛生局副局長許朝程表示，「遊新北好食趣」有別於一般美食旅遊手冊，除了推薦猴硐、九份、金瓜石、深澳、板橋及坪林共68家優級餐飲業者，也包含7家食品友善借問站，提供親切諮詢服務，提升旅客對新北餐飲安全及衛生信心。
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